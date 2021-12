Sony «Spartacus» skal bli en abonnementstjeneste for spill

Kan bli en utfordrer til Xbox Game Pass.

En ny spilltjeneste for PS4 og PS5 skal konkurrere med Game Pass fra Microsoft, og kan avhjelpe mangelen på PS5-maskiner hvis spillstrømmingen er god nok.

Sony og Microsoft er to av de største kamphanene på gamingutstyr, med hver sine konsoller og et stort økosystem rundt. Nå vokser det økosystemet for Sony, som ifølge Bloomberg har planer om å starte en ny spilltjeneste som skal konkurrere med Microsofts Game Pass på Xbox og Windows-PC.

Om du kjenner Game Pass er konseptet omtrent likt; du kan abonnere på et utvalg av nye og gamle spill. Tjenesten skal etter planen bli tilgjengelig på PlayStation 4 og PlayStation 5, og formodentlig dukke opp på vårparten - og i prosessen erstatte PlayStation Plus og spillstrømmetjenesten PlayStation Now.

Sony har hengt etter

Tjenesten er foreløpig på tegnebrettet under navnet «Spartacus», og Bloomberg melder at den vil finnes i tre nivåer, der grunnivået i praksis er det som heter Plus i dag, med de vanlige online-funksjonene for spill du allerede har. Over det kommer et nivå som inkluderer spill for PS4 og PS5, både av nyere og eldre årgang - og til sist et øverste nivå som inkluderer strømming av spill - altså det som nå er PlayStation Now - i tillegg til demoer og ekstramateriale.

Det skal være hele 18 millioner abonnenter på Microsofts Game Pass-løsning, som virker både på konsoll og på PC, med en rekke spilltitler til fri nedlasting, installering - og til dels strømming - for en månedspris på 125 kroner. Dagens PlayStation Now-pris er på 95 kroner måneden, eller 595 per hele år. I mai i år rundet Sonys tjeneste 3,2 millioner brukere - et stykke bak Microsofts, selv om strømmetjenesten Now ikke er direkte sammenliknbar.

Spartacus-planene er foreløpig ikke bekreftet av Sony selv.

Dårlig tilgang på maskinvare

Som store deler av den øvrige teknoverdenen har Sony slitt med deletilgang og å levere tilstrekkelig av PlayStation-maskiner til markedet. Det er mer enn ett år siden PS5 ble lansert, og fortsatt er de ikke på lager - i stedet selges de ut i mindre partier av gangen, gjerne i løpet av få timer eller minutter fra de blir tilgjengelige.

Også Microsofts nyeste generasjon Xbox-konsoller er vanskelige å få tak i for tiden.

Den svake tilgangen på maskinvare kan gjøre spillstrømming ekstra gunstig, siden det ikke forutsetter like heftig maskinvare hjemme i hver eneste stue. I stedet skjer prosesseringen sentralt hos tjenesten. Men forsinkelsene i levering av kontroll- og bildedata til og fra konsollene betyr likevel at ikke alle spill er lik velegnet for strømming. Typisk kan krevende bilspill og skytespill by på utfordringer.

