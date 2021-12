Apple utsetter etterlengtet funksjon til våren

Men slipper flere andre nyheter for iPhone og Mac.

Med «universalkontroll» skulle du i nye MacOS Monterey kunne styre en iPad eller en iMac med tastaturet og pekeplaten til en MacBook. Nå er funksjonen utsatt, for andre gang.

Da Apple viste frem sitt nye MacOS Monterey i sommer var det med en funksjon kalt «universalkontroll» i førersetet.

Den fristet med å la deg kontrollere flere ulike Macer og iPader med ett sett mus/styreflate og tastatur, helt sømløst. Du skulle ifølge demonstrasjonen vi fikk se bare trenge å føre to enheter nær hverandre og så «dytte» musepekeren over fra én skjerm til en annen. Eksempelvis med en MacBook og en iPad, hvor pekeplaten og tastaturet på MacBooken fungerer for begge.

En skikkelig gulrot for de med flere Apple-dingser på pulten sin, altså.

Utsatt til våren

Funksjonen var imidlertid aldri en del av MacOS-oppdateringen da den ble sluppet i høst, og Apple fortalte i stedet at den ville komme som en oppdatering senere på året.

Nå går året mot slutten, men i stedet for å være i gang med å rulle ut universalkontroll som lovet har Apple diskré dyttet funksjonen enda lenger frem i tid, til våren 2022. Det kan vi lese fra en liten oppdatering av fotnotene på nettsidene deres.

SharePlay har kommet til Mac

At Apple har problemer med å holde tidsskjemaene sine har blitt tydelig de siste årene. Stadig oftere lanseres nye iPhone- eller MacOS-oppdateringer uten lovede funksjoner, som i stedet plukkes ut av hovedlanseringen for å rulles ut som mindre funksjonsoppdateringer i ettertid.

Det betyr på en annen side at Apple-kunder kan glede seg over nye funksjoner flere enn en gang i året.

Som nå, da en ny MacOS Monterey-oppdatering rullet ut på mandag gjør det mulig for Mac-brukere å oppleve filmer og TV-serier, musikk eller spill samtidig som venner via FaceTime.

Denne funksjonen kalles SharePlay, og ideen er at dere skal se det samme innholdet helt samtidig på hver deres skjerm, samtidig som dere kan høre eller se hverandre for å reagere på eller diskutere det som skjer.

Slik kan SharePlay se ut på en Mac.

Funksjonen har vært tilgjengelig for iPhone- og iPad-brukere siden i sommer, og var trolig noe Apple begynte å snekre på da pandemien først brøt ut og vi ikke fikk lov til å samles fysisk i like stor grad som vi var vant til.

Nå som vi igjen oppfordres til å ha færre nærkontakter inn mot julen, passer det jo at funksjonen blir tilgjengelig for enda flere enheter.

Macen din skal oppdatere seg selv, men er du utålmodig kan du fremskynde den ved å besøke «Systemvalg» og deretter «Programvareoppdatering» som du finner i «Eple»-menyen.

Flere iPhone- og iPad-oppdateringer

Mandag slapp Apple også 15.2-oppdateringen for iPhone og iPad.

Utover sikkerhetsfikser og feilfikser byr oppdateringen også på en funksjon som lar deg velge kontakter som gis tilgang til iCloud-kontoen din, med bildene dine og informasjonen din, når du dør. Informasjonen inkluderer ikke passordene dine.

Ellers gis foreldre muligheten til å slå på et filter som i første rekke sensurerer og advarer om bilder som kan inneholde nakenhet og finner veien inn på barnas telefon via meldingsappen. Filteret kan enkelt deaktiveres av barnet, og mens Apple opprinnelig ønsket å varsle foreldre om slike hendelser, har denne funksjonaliteten foreløpig ikke blitt aktivert.

Kamera-appen oppdateres med en ny «makro»-knapp for iPhone 13 Pro og Pro Max. Knappen gir ingen ny funksjonalitet for kameraet, men lar deg tvinge telefonen over i makro-modus de gangene automatikken og du ikke går helt overens.

En ny personvernrapport i innstillinger-menyen samler for øvrig informasjon om hvor ofte appene på telefonen din har brukt stedsinformasjon eller fått tilgang til bilder, kamera, mikrofon, kontakter og lignende den siste uken.