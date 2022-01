Krangler om hvem som har den «ekte» samlingen av falske NFT-aper

Henholdsvis PAYC og BAYC sin versjon av en ape-avatar

2021 var året da «alle» skulle ha NFT-er, eller kryptokunst. Kjendisene brukte blant annet millioner av kroner på digitale avatarer, slik som ape-avataren til norske Kygo, som han bruker som profilbilde på Twitter.

Kygos avatar er kjøpt fra Bored Ape Yacht Club (BAYC), som er en samling NFT-avatarer laget av Yuga Labs, som tjener særdeles godt på salget av ape-avatarene. I tillegg til en kjendistung kundebase, kan de skilte med at deres billigste NFT ble solgt for 217.000 dollar.

I desember ble to andre NFT-prosjekter lansert, kalt PAYC (Phunky Ape Yacht Club) og PHAYC. Disse er i motsetning parodier på BAYC, og selger tro kopier av, men speilvendte, BAYCs ape-avatarer.

Og nå krangler de om hvem som er den «ekte» falske NFT-versjonen.

NFT-er for «rike drittsekker»

Da PAYC (eller Phunky Ape Yacht Club) ble lansert tidlig i desember, uttalte de at de motsatte seg hvordan NFT-samlingen Bored Ape Yacht Club, hadde blitt en markedsvare for «rike drittsekker», og annonserte samtidig at de hadde titalls «flippede» BAYC-avatarer, altså speilvendte kopier av BAYC sine ape-avatarer, til salgs.

Kort tid etter fulgte PHAYC også opp, med en byline på Twitter som leser «Phayk it till you make it» (lat som til du får det til), og med tilhørende «flippede» BAYC-avatarer.

– Jeg tror prosjektet er en satire på den nåværende tilstanden til NFT-er og medlemmer av NFT-miljøet, som kanskje tar NFT-markedet litt for seriøst, skriver Twitter-brukeren rootslashbin om situasjonen.

Twitter-feiden mellom PAYC og PHAYC har foregått siden lansering, og PAYCs grunnlegger har kritisert PHAYC for å være et «cash grab»-prosjekt. The Verge oppgir at PHAYC har fått inn 500 ETH (rundt 1,8 millioner dollar eller 15,8 millioner NOK) i salg. Mot PAYC som har tjent omtrent 60 ETH (rundt 225.000 dollar eller 1,9 millioner NOK) fra salget.

Trolig brudd på opphavsretten

Både PAYC og PHAYC har etter lansering blitt kastet ut av den aller største markedsplassen for salg av NFTer, OpenSea. Dette på bakgrunn av brudd på opphavsretten.

The Verge skriver at Yuga Labs, som eier BAYC, foreløpig ikke har gått rettens vei for å forhindre videre spredning av PAYC og PHAYCs kopier, men i hovedsak skal de samme reglene gjelde for digitale verk, som ikke-digitale, uttaler Veronika Lundqvist, juridisk rådgiver i BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge).

Veronika Lundqvist, juridisk rådgiver i BONO

– Opphaveren har enerett til verket som ble skapt, uavhengig av om det også ble opprettet en NFT. Alle andre reproduksjoner/kopier av det verket, som ikke er avklart med rettighetshaveren på forhånd, vil i utgangspunktet være en krenkelse av opphavsretten, uttaler hun til Tek.

Naturlig nok ville en opphavsrettslig tvist blitt ført i USA og således følge amerikansk lovverk. USA har en «Fair Use»-doktrine som er unik for USA, men det finnes noen åpenbare likheter mellom våre respektive lands regler. Som det med at det kun kan lettes på opphavsretten hvis et verk er bearbeidet i en så stor grad at det kan regnes som et «nytt selvstendig verk».

– Min forståelse av denne spesifikke saken er at den speilingen PAYC og PHAYC har gjort, ikke er nok til å regnes som et nytt selvstendig verk. I så fall vil dette utgjøre en opphavsrettslig krenkelse etter norsk lov, uttaler Lundqvist.