Her er Toyotas første rene elbil - produksjonsversjonen av bZ4X er klar

Produksjonsversjonen av Toyotas bZ4X er klar. Den blir første bil på den nye e-TNGA-plattformen, og første i rekken av elbiler fra Toyota og partner Subaru.

Toyota viste tidligere i år frem det som skulle bli deres nye elbil, med det litt kryptiske navnet bZ4X. Nå er produksjonsversjonen klar, og med det også mange detaljer vi ikke fikk vite da konseptet først ble presentert.

bZ4X (bZ står for Beyond Zero, 4X betyr firehjulsdrift) er omtrent på størrelse med en RAV4, men Toyota fremhever at den nye elbilspesifikke e-TNGA-plattformen gir fordeler som 16 centimeter større akselavstand og svingradius på bare 5,7 meter.

Størrelsen plasserer den midt i samme segment som Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 og flere andre, men Toyota hevder bilen får «klasseledende benplass for alle». Bagasjeplassen er oppgitt til 452 liter.

(Toyota laget for øvrig et ganske begrenset opplag av en helelektrisk RAV4 mellom 2012 og 2014, så bZ4X blir ikke Toyotas første elbil, men den første som er produsert på en ren elbilplattform.)

450 kilometer

Mange har nok lurt på batterikapasitet og rekkevidde. Batteriet blir på 71,4 kilowattimer, og skal gi en rekkevidde på «over 450 kilometer» etter WLTP.

Bilen er foreløpig ikke typegodkjent, så spesifikasjonene er ikke fullstendig endelige, men det pleier ikke være store endringer som skjer frem til endelig spesifikasjonsliste foreligger. Maks hurtigladekapasitet er 150 kilowatt, som skal gi lading til 80 prosent på rundt 30 minutter, ifølge Toyota.

Bilen vil komme i versjoner både med forhjuls- og firehjulsdrift - med motorkraft på henholdsvis 150 kW (204 hestekrefter)/265 Nm og 160 kW (217,5 hk)/336 Nm. 0–100 kilometer i timen skal ta 8,4 sekunder for den forhjulsdrevne versjonen, 7,7 sekunder for den firehjulsdrevne.

Med andre ord: Toyota er langt unna å toppe spesifikasjonslistene.

Verken batterikapasitet og rekkevidde, hurtigladeeffekt eller motorkrefter bør få det til å skjelve i buksene hos konkurrentene. Toyota omtaler også temaet for interiøret med det svenske ordet «lagom», altså «akkurat passe».

Panoramaglasstak er tilvalg, og du kan også få bilen med solcellepaneler på taket som lader bilen. Toyota sier solcellene skal kunne levere nok strøm til å kjøre 1800 kilometer i løpet av et år.

«One Motion Grip» kaller Toyota sitt nye ratt. Men det kommer ikke til Europa før på et senere tidspunkt.

Yoke-rattet kommer senere

bZ4X blir ellers den første serieproduserte Toyota-bilen som kommer med såkalt steer-by-wire-styring, altså elektronisk styring uten mekanisk forbindelse mellom rattet og hjulene. «Yoke»-rattet fra konseptbilen vil introduseres i Europa på et senere tidspunkt, ifølge Toyota.

«Det tradisjonelle rattet erstattes av en One Motion Grip-kontroll som er enklere og smidigere å bruke uten behov for å bytte grep hånd over hånd i brå svinger. Fullt hjulutslag kommer med å dreie rattet 150 grader», heter det i en pressemelding.

Toyota frister også med batterier som skal holde lenge. De forventer under 10 prosent degradering etter 10 år eller 240.000 kilometer. Batteriet er også vannkjølt, som er første gang for Toyota.

bZ4X har europapremiere 2. desember, og Toyota sier de vil åpne for kundereservasjoner på nett etter det. Modellen er den første ut i Toyotas bZ-serie, som skal telle en rekke helelektriske modeller innen 2025.

e-TNGA-plattformen er for øvrig utviklet i samarbeid med Subaru, som også snart kommer med elbilen Solterra, en SUV omtrent i samme klasse som bZ4X.