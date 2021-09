Nå kan du logge inn på Microsoft-kontoen uten passord

Åpner for passordløs innlogging.

Microsoft lar deg nå droppe passord til fordel for andre innloggingsmetoder.

Microsoft åpner nå for at Microsoft-kontoeiere kan fjerne passordet på kontoen sin, til fordel for andre innloggingsmetoder.

I stedet for passordet kan du nemlig bruke Microsofts Authenticator-app, du kan bruke Windows Hello, en fysisk sikkerhetsnøkkel eller engangskoder du får tilsendt på SMS eller epost. Det melder Microsoft på egne kundestøttesider.

Den passordløse innloggingen skal fungere på de fleste Microsoft-tjenester, som Outlook, OneDrive, Office 365 og også Xbox Series S og Series X. Kun noen eldre tjenester er unntatt, deriblant Xbox One og Windows 7 og 8.

Har startet utrullingen

Microsoft sier de har startet utrullingen til alle, og at den vil fortsette over de neste par ukene. Windows 11 skal som kjent lanseres 5. oktober, så det vil kanskje være en naturlig dato for at alle har fått tilgang. Bedriftskunder fikk samme mulighet tidligere i år, og dette utvides altså nå også til privatkunder.

Slik ser en Authenticator-innlogging ut. Du må rett og slett velge riktig tall fra telefonen etter å ha logget inn i Authenticator-appen med

For å kunne aktivere den passordløse hverdagen må du først laste ned Microsoft Authenticator-appen på telefonen (må ikke forveksles med andre Authenticator-apper i de ulike app-butikkene) og lenke denne til Microsoft-kontoen din - som naturligvis krever at du husker passordet ditt en siste gang.

Her kan du sette opp at du skal bruke biometrisk innlogging i selve Authenticator-appen, med fjes eller fingeravtrykk avhengig av telefon. Deretter går du til nettleseren, logger inn på Microsoft-kontoen din og finner sikkerhetsfanen.

Undertegnede måtte her først legge til Authenticator-appen som innloggingsmetode, og så dukket valget om passordløs konto opp. Microsoft understreker der at du altså kan miste tilgangen til noen gamle tjenester, så det må du være innforstått med.

Det nye valget for passordløs innlogging.

Passordet kan gjenopprettes

Deretter kan du kvitte deg med passordet for godt, men du kan også velge å gjenopprette denne innloggingsmetoden på et senere tidspunkt om du skulle ha behov for det.

Om du mister tilgangen til Microsoft Authenticator-appen kan du for øvrig benytte en av de andre metodene (som for eksempel å få tilsendt en kode på SMS) for å få den tilbake. Har du aktivert totrinnsverifisering må du ha tilgang til to av metodene.

Hvorfor gjør så Microsoft dette? Jo, av den enkle grunn at de mener passord er et sikkerhetsmessig svakere alternativ enn de øvrige metodene. Bonus er selvfølgelig at vi får ett passord mindre å gå rundt og huske på.