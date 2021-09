Apple lanserte nye iPader, ny Apple Watch og fire nye iPhoner

Det er september, og for alle Apple-fans betyr det bare én ting: Det er duket for iPhone-lansering.

Du kan lese hva vi trodde ville vises frem i vår rykteoppsummering, eller rett og slett bare skrolle ned og se på alt som ble lansert.

Klokken 19:00 gikk Tim Cook på scenen, og sammen med en håndfull andre Apple-sjefer viste de frem sine nye produkter.

Opprinnelig sak følger:

19:00:

Here we go! Nok et år uten at vi er på plass i Cupertino selv, men vi skal jo ikke kimse av en videostrøm heller i denne pandemitiden. Videoen spiller fortsatt av rolig heismusikk, men forhåpentligvis blir det action snart.

19:02:

Lite dingser, men mye landskap. Musikere plassert i ørkenen, i skogen, midt på gata. Veldig lite moderne dingseteknologi å skryte av foreløpig.

19:03:

Sånn, der var Tim Cook på scenen. Og det er visst ikke iPhone vi begynner med, men heller Apples strømmetjeneste Apple TV+.

Det skrytes av hvor mange Emmyer de har blitt nominert til, og nevner blant annet 20 nominasjoner til komedieserien Ted Lasso.

Ny iPad

Men hva slags ny iPad, vel, det får vi bare vite etter at Tim Cook har brukt litt mer tid på å skryte av iPader generelt, og iPadOS.

Vel, den heter bare iPad, gitt. Den er utstyrt med A13 Bionic, og ser helt lik ut som dagens vanlige iPad.

Den skal være 3 ganger raskere enn den mestselgende Chromebooken og 6 ganger raskere enn det bestselgende Android-nettbrettet. Veldig vagt, men greit nok.

Frontkameraet får en solid oppgradering, og er et 12 MP ultravidvinkelkamera, og får samme «Center Stage»-sporing som iPad Pro har. Det gjør at ansiktet ditt alltid er i fokus når du for eksempel er i en videosamtale. Den samme funksjonen skal også fungere utenfor Apples egen Facetime-app, slik som Zoom. I dagens hverdag med en enorm økning i videosamtaler er det fint at de setter litt fokus på frontkameraet på produktene sine.

Apple skryter også av at det er bra at de har brukt det samme, kjedelige designet nok en gang. Fordi alle de gamle tilbehørene fungerer fortsatt. Til og med den ganske så utdaterte Apple Pencil (1. gen).

Prisen er satt til 329 dollar for 64 GB. Norsk pris vet vi ennå ikke.

Ny iPad Mini

Neste produkt på listen er en ny iPad Mini.

Nytt design er på plass, og ligner nå mer på iPad Pro og iPad Air.

Tynn ramme og fire forskjellige farger - lilla, rosa, gull og svart.

«Liquid retina» display, 8,3 tommer, 500 nits-lysstyrke, true tone og stort fargespekter.

På ytelsessiden skal CPU-en være 40 prosent raskere, og 80 prosent raskere GPU-ytelse. Det er fortsatt touch-ID her, akkurat som på iPad Air, noe som skiller den fra ansiktsopplåsningen de har på iPad Pro.

USB-C er på plass, og det er dermed bare den «vanlige» iPaden som fortsatt bruker lightning-porten, mens Mini, Air og Pro bruker USB-C.

5G er også på plass.

12 MP-kamera på baksiden, samt TrueTone-blitslys.

Framsiden har også 12 MP ultravidvinkelkamera, og CenterStage-funksjonen her også.

Den har også stereohøyttalere i landskapsmodus (i motsetning til Pro som har det uansett hvilken vei du holder nettbrettet).

Det er også støtte for 2. generasjon Apple Pencil her, og den festes og lades på siden av nettbrettet ved hjelp av magneter.

Inngangsprisen er på 499 dollar, men dette er uten 5G. Hva resten av konfigurasjonene koster sier de faktisk ingenting om. Hallo?

Ny Apple Watch

Før vi kommer til hva slags ny Apple Watch som slippes, viser de fram et par funksjoner som kommer til alle Apple Watcher - nemlig en forbedret modus for syklister. Bedre falldeteksjon, blant annet.

Men nå - ny generasjon av Apple Watch.

Apple Watch - Series 7.

Her var det ikke noe flatt design, slik mange hadde trodd. Det ser rett og slett ut som Apple Watchen vi er vant til å se, selv om den er litt tynnere og har tynnere rammer.

1,7 mm rammer, 70 prosent bedre lysstyrke på «always on»-modus. Grensesnittet har blitt redsignet med større knapper. Det skal blant annet være plass til 50 prosent mer tekst på skjermen enn Series 6. Det er også lettere å skrive tekst på klokken, for den som driver med sånt.

Det er også nye urskiver, blant annet en ny modulær urskive

Apple har gjort klokken tøffere og skryter av at den er «Crack resistant» og IP6X-sertifisering.

18 timer batteri, 30 prosent raskere lading. 8 minutter lading er nok for 8 timer søvnmåling. Ganske hendig etter fjorårets søvnoppgraderinger.

Series 7 kommer i fem nye farger i aluminium, samt stainless steel, titanium og ny Nike- og Hermes-versjon.

Overraskende nok så fortsetter Apple å selge Apple Watch Series 3, Apple Watch SE og nå Apple Watch 7. Tilgjengelig fra og med i høst.

Prisene i USA er på henholdsvis 199, 279 og 399 dollar. Norske priser kommer nok senere i kveld.

... Vi tar en stor slurk kaffe mens Apple babler om Apple Fitness Pluss - en tjeneste som ikke er tilgjengelig i Norge uansett.

Nye iPhoner

Sterkt glass

Sånn, endelig er det tid for å snakke om iPhone.

Neste generasjon iPhone - iPhone 13.

Samme design som fjorårets iPhone, men kameraene på baksiden er diagonalt plassert, akkurat som ryktebildene vi allerede har sett.

Keramisk «skjold» på glasset foran, som før, med IP68-sertifisering. Fem farger - blant annet rosa.

Og jammen har faceID-sensoren på framsiden blitt litt mindre enn før. 20 prosent mindre, faktisk.

Selve mobilen er nøyaktig like stor som før, men innsiden har blitt redesignet for å få plass til større batterier.

Skjermen skal være 28 prosent lysere - 800 nits og 1200 nits HDR «peak brightness. Den skal dog være mer strømeffektiv enn tidligere, så vi kan håpe dette ikke går utover batteritiden.

iPhone og iPhone Mini har henholdsvis 6,1- og 5,4 tommers skjerm.

Den nye prosessoren heter, som ventet, A15 Bionic. 5nm produksjonsteknikk, 6 kjerner - to av dem «high performance», og de skryter av prosessoren er opptil 50 prosent raskere enn «de beste konkurrentene». Nøyaktig hvem det er sier de dog ikke noe om.

Det blir vist frem en rekke nye og hendige AR-funksjoner - slik som analyse av tennissvingen din fortløpende mens du spiller, eller informasjon om landskapet du ser rundt deg, fortløpende mens du peker kameraet på fjell og daler.

Kameraet har blitt oppgradert, og skal ta inn 47 prosent mer lys. f/1.5 blender og både iPhone 13 og iPhone 13 mini vil ha «sensor shift stabilization».

Kameraet får også en modus kalt «Cinematic mode», hvor de skal gjøre det lettere å emulere det filmbransjen kaller «rack focusing». Altså hvor man glir elegant over fra fokus på noe veldig nært kamera, til noe i bakgrunnen. En demonstrasjonsvideo viser hvordan det fungerer, og det ser jammen meg ganske så lekkert ut.

Kameraappen skal - ved hjelp av AI - forstå når man vil at fokuset skal endre seg. For eksempel skal den kunne gjette når en person skal komme inn i bildet, og endre fokus når personen ser mot bakgrunnen. Man kan bestemme fokuspunktet selv med et trykk på skjermen.

5G skal bli bedre i form av at flere frekvensbånd skal være støttet.

Batteritiden skal være bedre i iPhone 13.

iPhone 13 mini skal ha 1,5 timer lenger batteritid enn iPhone 12 mini.

iPhone 13 skal ha 2,5 timer lenger batteritid enn iPhone 12.

Dette kommer nok godt med, spesielt for minivarianten, hvor batteritiden var vårt aller største aber i fjor.

De introduserer også Smart Data Mode, som skal bytte til 4G hvis mobilen merker at du ikke trenger 5G-hastigheter. Dette skal også forbedre opplevd batteritid.

De viser også frem nye deksler som skal fungere med Magsafe-systemet, og en ny minilommebok som kan festes på baksiden. Dette hadde de i fjor også, men denne skal visst kunne kobles til «Find my iPhone»-systemet, slik at du kan se i appen hvor lommeboken ble sett sist. Kanskje de heller burde gjøre magneten sterkere, så man ikke mister lommeboken?

Lagringskapasiteten begynner på 128 GB i år. Hallelujah.

699 dollar for iPhone 13 mini, 799 dollar for iPhone 13. Dette virker lovende for norske priser også.

iPhone 13 Pro - «Our most pro iPhone ever»

Sånn, da var det på tide med flaggskipet - iPhone 13 Pro.

Designet ser kjent ut, med de samme skarpe kantene som iPhone 12 Pro, blanke sider og tre kameraer på baksiden.

Fire finisher: Graphite, gold, silver og sierra blue.

Akkurat som den vanlige iPhonen har iPhone 13 Pro fått en mindre «busslomme», 20 prosent mindre også her.

Alle de tre kameraene skal være oppgradert, får vi høre. Innsiden er også designet og et nytt, større batteri er på plass.

iPhone 13 Pro Max vises også frem i et nanosekund - den er like gigantisk som før.

A15 Bionic også her, med de samme seks kjernene som i iPhone 13. Forskjellen er dog en 5-kjernet GPU, som skal by på 50 prosent raskere grafikk enn «konkurrenter».

Skjermen er en nyutviklet OLED-skjerm - og kan by på opptil 120 bilder i sekundet - det Apple kaller «ProMotion» - kjent fra blant annet iPad Pro. Oppdateringsfrekvensen kan variere, helt ned til 10 Hz og opp til 120 Hz. Dette har vi ventet lenge på!

Skjermene på iPhone 13 Pro og 13 Pro Max er henholdsvis 6,1 og 6,7 tommer store.

De nye kameraene har fått en solid overhaling:

Ny 77 mm telefoto-objektiv med 3x zoom. Kombinert med ultravidvinkelobjektivet er det snakk om en total zoomrange på 6 x optisk zoom.

Ultravidvinkel har en makromodus, som byr på en nærgrense på bare to centimeter. Det kan bli gøy å teste!

Samtlige kameraer har night mode, noe vi virkelig så effekten av på fjorårets kameraer.

Apple sier også at de har gjort en rekke forbedringer på programvaresiden av kameraene, som benytter seg av avansert AI for å gjøre bilder bedre. Dette må naturligvis testes før vi kan si om det funker eller ei, men eksemplene vi får se på lanseringen ser unektelig imponerende ut.

Batteritiden på proene har også blitt bedre:

1,5 timer lenger batteritid på iPhone 13 Pro.

2,5 timer lenger batteritid på iPhone 13 Pro Max.

Prisene starter på 999 dollar for iPhone 13 Pro, og 1099 dollar for iPhone 13 Pro Max.

De kommer i fire forskjellige lagringskapasiteter:

128 GB, 256 GB, 512 GB og 1 TB. Dette er første gang Apple har brutt Terabyte-grensen på en mobil, akkurat slik ryktebørsen antydet i går.

Forhåndsbestilling begynner fredag, tilgjengelig fra og med 24. september. Dette gjelder trolig Norge også.

Prisene er som følger:

iPhone:

iPhone 13 mini - 128 GB: 8490 kroner

iPhone 13 mini - 256 GB: 9790 kroner

iPhone 13 mini - 512 GB: 12.090 kroner



iPhone 13 - 128 GB: 9790 kroner

iPhone 13 - 256 GB: 11.090 kroner

iPhone 13 - 512 GB: 13.390 kroner



iPhone 13 Pro - 128 GB: 12.290 kroner

iPhone 13 Pro - 256 GB: 13.590 kroner

iPhone 13 Pro - 512 GB: 15.890 kroner

iPhone 13 Pro - 1 TB: 18.190 kroner



iPhone 13 Pro Max - 128 GB: 13.490 kroner

iPhone 13 Pro Max - 256 GB: 14.790 kroner

iPhone 13 Pro Max - 512 GB: 17.090 kroner

iPhone 13 Pro Max -1 TB: 19.390 kroner

iPad:

iPad 64 GB - 3990 kroner

iPad 256 GB - 5790 kroner

iPad 64 GB + cellular - 5490 kroner

iPad 256 GB + cellular - 7290 kroner

iPad mini 64 GB - 5990 kroner

iPad mini 256 GB - 7790 kroner

iPad Mini 64 GB + cellular - 7790 kroner

iPad Mini 256 GB + cellular - 9590 kroner