Model Y har fått lengre rekkevidde

WLTP-rekkevidden er endelig på bordet.

Tesla

Torstein Norum Bugge 13 Aug 2021 14:00

Teslas Model Y er en av de heteste, kommende elbilene, men hittil har ikke bilen hatt noen offisiell WLTP-rekkevidde. Dette ser nå ut til å ha endret seg, for på nettsidene til Tesla ble tallet nylig justert og beskrivelsen av rekkevidden korrigert.

Der det før stod «505 km – Rekkevidde (WLTP-est.)» står det nå enkelt og greit «507 km – Rekkevidde (WLTP)».

Rekkevidden har altså økt med to kilometer fra estimat til sertifisering. Ikke voldsomt, men det er jo tross alt en økning. Skjønt, økning og økning – tallet Tesla brukte tidligere var et anslag på hvordan bilen ville gjøre det i den kommende WLTP-testen, så det er ikke slik at Tesla plutselig har dyttet inn bedre batterier i bilen.

Rekkevidden viste seg bare å være et knøttlite steg høyere enn det Tesla selv anslo. Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte saken.

Legger seg i midten av røkla

Slik så det gamle toppbildet ut; her med 505 km oppgitt rekkevidde. Tesla

Med denne rekkevidden legger Model Y seg sånn omtrent i midten av konkurrentenes rekkevidder; en del ligger litt under 500 kilometer, og en del ligger rett over.

Foreløpig sier ikke Tesla noe om nøyaktig hvilken batteristørrelse bilene som eksporteres har, men ryktene tilsier at bilen muligens produseres i to varianter.

Én variant kan komme med 75 kWh batteri (og oppgis i så fall til 507 kilometer rekkevidde), mens en annen kan komme med 82 kWh batteri (og oppgis i så fall til en rekkevidde på 542 kilometer, som for eksempel i Hong Kong). Det kan dermed muligens se ut som at det er modellen med kortere rekkevidde som blir tilgjengelig her til lands – men så langt er ingenting av dette bekreftet eller avkreftet fra Teslas side.

De første Model Y-modellene er allerede på vei fra fabrikken i Kina , og vil leveres til norske kunder mot slutten av denne måneden.