Utvikler hevder han har samlet all kryptokunst i én torrent

Kaller stuntet «The Million Dollar Torrent».

NFT er en av de nye digitale trendene som kan være vanskelig å skjønne seg på, men dette har ikke forhindret en del mennesker i å bruke mye penger på å kjøpe «eierskap» til digitale åndsverk. Problemet – for den som kan se problemer i slikt – er at en NFT ikke forhindrer noen i å kopiere selve verket.

Som en følge av dette skal den australske utvikleren Geoffrey Huntley nå ha lagt ut 19,5 terabyte med kunst som egentlig er knyttet til «alle NFT-ene på blokkjedene til Ethereum og Solana». Nettstedet som gjør det hele tilgjengelig har fått det nostalgiske navnet «The NFT Bay».

Huntley påstår at hele stuntet er et «kunstprosjekt», og at målet med nettsiden er at folk skal få en bedre forståelse av hva NFT-er faktisk er. Eller hva det ikke er. I en slags pressemelding skriver han følgende:

– Det folk kjøper når de skaffer seg NFT-kunst akkurat nå er ikke noe annet enn instruksjoner på hvordan de får tilgang til eller laster ned et bilde. Bildet i seg selv er ikke lagret på blokkjeden og de fleste bildene jeg har sett ligger på Web 2.0-lagring, som trolig vil ende opp som 404, noe som betyr at NFT-en har enda mindre verdi.

Med Web 2.0-lagring mener han generelle lagringstjenester i nettskyen, og 404 er en kjent feilmelding som dukker opp i nettleseren når nettressurser ikke lenger finnes på sin forventede plass. Internett er dynamisk, med adresser som skifter og servere som flyttes. En billedfil på en gitt nettadresse er ganske enkelt ikke trygg.

Les også Alt du trenger å vite for å skjønne blokkjeder, og litt til

Torrent-filen kommer selvfølgelig med en stilsikker «release note».

Selve The NFT Bay er som navnet impliserer bygd opp etter modell av det beryktede piratnettstedet The Pirate Bay, men er i hovedsak kun et skall. De få individuelle NFT-ene som vises lenker kun videre til «The Million Dollar Torrent», som altså ifølge Huntley inneholder hele sulamitten av digital kunst folk har betalt i dyre dommer for å eie.

Den torrent-fila er som nevnt på 19,5 terabyte, så det vil nok ikke friste så veldig mange å prøve seg. Det gjør det også vanskelig for oss å bekrefte eller avkrefte at torrenten faktisk består av kryptokunst, men det påvirker egentlig ikke stuntet som sådan.

NFT hvafforno?

De tre bokstavene er kort for non-fungible token og er en digital enhet basert på blokkjedeteknologi – akkurat som kryptovaluta. Tanken er at en NFT skal være et slags digitalt «verdibevis» knyttet for eksempel mot et bilde eller annet åndsverk. En slik NFT kan ikke kopieres eller deles.

Men, som Huntley er inne på, er det ikke noe i veien for å kopiere selve åndsverket. Noe som av forståelige grunner gjør at noen mennesker setter spørsmålstegn ved hele poenget. Om flere vil bli kritiske etter at The NFT Bay har kommet med sitt budskap, gjenstår å se.

Se videoen under for ytterligere forklaring på NFT:

VG Forklarer kryptokunst – sextape-lyd solgt for 155.000 kroner