Instagram-abonnement skal være rett rundt hjørnet

Vil la skapere tilby eksklusivt innhold til betalende følgere.

Uansett hvor populær du er på Instagram er alt innhold du legger ut fritt tilgjengelig for alle som følger deg.

Derfor bruker mange skapere andre plattformer på siden – slik som Patreon – for å få inn jevnlige donasjoner fra følgerne sine, hvor de kan tilby dem eksklusivt innhold.

Nå melder blant annet Tech Crunch at Instagram er i ferd med å åpne opp sin egen abonnementsløsning. Hvis informasjonen stemmer skal store Instagramprofiler ha muligheten til å lage eksklusive «storyer» og annet innhold som bare er tilgjengelige for kanalens abonnenter.

Oppdaget abonnementspriser på App Store

Informasjonen Tech Crunch siterer er hentet inn fra både Sensor Tower og Apptopia, som begge fører statistikk på apper på Apples App Store, og registrerer hver eneste lille endring. Nylig plukket de opp tegn på at Instagram skal åpne opp for abonnement i to forskjellige prisnivåer – 0,99 dollar og 4,99 dollar – omtrent 8,50 kroner og 42 kroner.

Endringen er imidlertid kun oppdaget på den amerikanske versjonen av App Store, noe som tyder på at Instagram i første omgang bare vil teste ut abonnementsløsningen i USA. Dette er ikke uvanlig for selskapet, som pleier å teste ut nye funksjoner og tjenester på en liten gruppe først, før de gradvis utvider til en større brukermasse og til flere land.

Hard kamp om gode skapere

Med stadig flere populære sosiale medieplattformer er kampen hard om de mest populære innholdsskaperne. En plattform uten innhold er tross alt ikke særlig interessant.

Tech Crunch skriver at det skal ha vært konkurransen fra TikTok, Snap, Pinterest og YouTube som skal ha pushet Instagram til å utforske flere måter de kunne sukre pillen for innholdsskapere på sin plattform, og gi dem flere inntektsmuligheter.

Instagram ønsket ikke å kommentere ryktene om en abonnementsløsning da Tech Crunch spurte.