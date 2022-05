AMD satser på «ekstreme» spillbærbare i 2023

«Dragon Range» skal ta portabel gaming til nye høyder.

I 2023 skal laptoper for gaming bli enda kraftigere. Her en samling spillbærbare fra en samletest i 2021.

AMD har gitt oss et nytt glimt av sine fremtidsplaner innen prosessorteknologi, og den store nyheten går under kodenavnet Dragon Range. Ifølge AMD selv er dette prosessorer ment for spillbærbare i ekstremklassen.

På selskapet «veikart» er Dragon Range satt opp til å komme på markedet en eller annen gang i løpet av 2023, og vil være basert på selskapets kommende «Zen 4»-arkitektur.

Disse prosessorene vil tilhøre Ryzen 7000-serien, en plattform som vil benytte seg av nyere PCIe- og minneteknologier enn det AMD bruker per i dag. Vi snakker altså om PCIe 5.0 og ikke minst DDR5.

55 watt +

Selv om bærbare datamaskiner ment for spilling har sine fordeler med at de kjapt og enkelt kan pakkes sammen og tas med for litt spilling på farten eller hos venner, er det også noen ulemper i bildet.

Kraftige grafikk- og prosessorløsninger betyr at det må gjøres god plass til kjøling, og man kan ofte forvente nokså laber batteritid – i hvert fall når datamaskinen må jobbe hardt.

Spillbærbare basert på Dragon Range-prosessorer ser ikke ut til å bryte den trenden. Faktisk hinter AMD om et enda høyere strømforbruk enn det vi ser på dagens modeller ment for spilling. Med «55W+» kan vi fort ende opp med prosessorer som trekker nesten like mye strøm som prosessorene i en god del stasjonære PC-er.

I dag ligger dette tallet vanligvis på rundt 45 watt for kraftige spillbærbare.

Med Dragon Range er det i det minste klart at AMD ser for seg at laptoper for gaming skal være utstyrt med prosessorer som har flere kjerner og mer hurtigminne enn i dag. Om det betyr at disse prosessorene vil utstyres med ekstra «3D V-cache» som vi har fått med Ryzen 7 5800X3D, vites ikke.

Uansett vil dette være bærbare datamaskiner du helst vil ha koblet til en stikkontakt.

7000-serien for stasjonære i år

AMDs veikart bekrefter også at 7000-serien for stasjonære datamaskiner – med kodenavn «Raphael» – kommer senere i år. Dette vil være de første prosessorene som kommer på markedet med Zen 4-arkitektur.

Den nye plattformen byr også blant annet på DDR5, PCIe 5.0 og en helt ny AMD-sokkel. Fysisk sett går også prosessorene over til LGA-kobling mot hovedkortet – altså vil de få kontaktpunkter i stedet for pinner.

