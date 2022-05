Nå kommer mobilvirusene som MMS

Ice: - Ikke trykk på ukjente lenker.

Flubot-meldingene har pleid å komme som SMS, men nå melder Ice at en ny bølge meldinger kommer som MMS. Metoden er stadig den samme; å lure deg til å klikke på en lenke til en pakke eller en melding slik at viruset kan installeres på din telefon.

Flubot er et navn du kanskje har hørt, eller stiftet bekjentskap med det siste året. Mobilviruset sender seg selv rundt som meldinger, og meldingene inneholder gjerne påstander om pakker du må hente, eller talemeldinger du har fått. Klikker du på lenkene risikerer du at telefonen din smittes av viruset.

Nå varsler mobiloperatøren Ice at mobilviruset igjen går rundene, denne gangen via MMS.

Tidligere bølger har typisk spredt seg via vanlige tekstmeldinger.

– Ikke trykk på ukjente lenker. Da kan du risikere at du laster ned ondsinnet kode som kan stjele informasjon fra mobilen din, og igjen sprer dette viruset videre til andre, siteres Tore Malmo, driftsdirektør i Ice på i meldingen.

I fjor måtte Telenor blokkere over 200.000 tekstmeldinger fra viruset:

Pass på

Driftsdirektør Tore Malmo i Ice advarer mot lenker i meldinger. For tiden kommer mange av dem via MMS, men også SMS og e-post kan smitte.

Selv om spredningen nå i stor grad foregår på MMS bør du fortsatt være var på meldinger med lenker i som kommer som SMS.

Det er først og fremst Android-telefoner som er sårbare for viruset. Med andre ord hvis du har en OnePlus, Samsung, Sony eller annen fabrikat telefon bør du være ekstra forsiktig.

– Apple/Iphone har et strengere regime for hvilke apper som tillates i deres univers. Android er åpnere, som både har sine fordeler, men også sine ulemper. FluBot er i så måte et godt eksempel, forteller Malmo.

Viruset kan i utgangspunktet ikke smitte til en iPhone, men også iPhone-brukere kan være sårbare for svindelinnhold i enden av de utsendte lenkene.

Vanskelig å sjekke om du er smittet

– Hva tror dere det kommer av at viruset sprer seg via MMS nå?

– At det nå har endret karakter til å spre seg via MMS er nok et resultat av at mottiltakene på SMS viste seg effektive. Dermed har de endret den såkalte angrepsvektoren.

Hvis du er usikker på om du kan ha klikket på en av lenkene du har mottatt kan det være vanskelig å vite om du har blitt smittet, men én ting sier Ice at du bør følge med på:

– For den jevne bruker tviler jeg på at det finnes noen god måte å finne ut av om telefonen er infisert eller ikke. Det sikreste tegnet er nok om noen sier de har mottatt en uventet melding fra ditt nummer.

Samtidig forklarer de at de holder et øye med unormal aktivitet hos kundene sine, og varsler og hjelper til med å fjerne viruset dersom de finner det. Men det har sine ulemper.

– Siden det innebærer å gjenopprette fabrikkinnstillinger vil for eksempel alt av bilder på telefonen bli slettet. Slik sett har det dessverre en kost for kunden når viruset har fått fotfeste.

Nullstill telefonen og passordene

Ice har en rekke gode råd til deg som mistenker at du kan være smittet. For det første bør du nullstille mobilen din, og være påpasselig når du eventuelt gjenoppretter innhold fra backup. I noen tilfeller kan virus skjule seg i backuper, så det er lurt å gjenopprette fra en backup som er eldre enn meldingen du tror du har fått viruset fra.

I tillegg bør også passord til brukerkontoene dine endres, og bankkort som har vært brukt via mobilen bør sperres, forklarer Ice.