Apple dropper sin 27-tommers iMac

Apples største iMac er nå fjernet fra salg. Kun 24-tommeren - med M1-brikke innvendig - gjenstår.

Apples iMac med 27-tommers skjerm er historie, i alle fall foreløpig.

Da Apples nettsider ble oppdatert etter tirsdagens lanseringsarrangement var nemlig 27-tommeren borte, altså kommer den ikke til å bli solgt mer, selv om den fortsatt er å få tak i gjennom enkelte forhandlere.

Snart ferdig med overgangen til egne brikker

27-tommersversjonen av iMac var den siste med Intel-prosessor innvendig, og med fjerningen er Apple enda et steg nærmere å kvitte seg med Intel-brikker fullt og helt. Da overgangen fra Intel- til egne Apple-brikker ble annonsert på sommeren i 2020, var beskjeden at den skulle ta rundt to år å gjennomføre.

Nå er det kun toppmaskinen Mac Pro som gjenstår, en maskin det ventes at Apple også vil oppdatere med egne M-brikker i løpet av året.

Det gir for øvrig mening at Apple har droppet 27-tommers-iMac samtidig med lanseringen av sitt nye «Studio Display». Det måler nettopp 27 tommer, har 5K-oppløsning, 600 nits lysstyrke og egen A13-prosessor bygget inn, som blant annet gir støtte for «Centre Stage»-funksjonen som holder deg midt i bildet i videosamtaler. Med andre ord: En mer avansert skjerm enn hva iMac hadde, og samtidig muligheten til å bytte selve maskinvaren når det måtte bli ønskelig.

Mac Studio sammen med nye Studio Display.

Solid prishopp og ytelseshopp

Ulempen er naturligvis at et Studio Display koster nesten like mye i seg selv som 27-tommers-iMac-en kostet. Den startet på cirka 21.500 kroner, mens den nye skjermen koster 19.000 kroner - eventuelt 5000 kroner til om du vil ha et stativ som har høydejustering i tillegg til vinkeljustering. Parer du den med rimeligste Mac mini snakker vi 27.000 kroner, med nye Mac Studio er vi oppe i 44.000 kroner.

Det skal sies at Mac Studio ser ut til å bli en virkelig kraftpakke, takket være den nye M1 Ultra-systembrikken. I databasen til testprogrammet Geekbench har det nemlig dukket opp tall fra en maskin med nettopp M1 Ultra. Den noterer seg for 1793 i enkeltkjerneresultat, som er på linje med andre maskiner med M1-prosessorer, siden de har de samme kjernene, bare i ulikt antall.

Det er imidlertid flerkjerneresultatet som imponererer. Med 24.055 scorer M1 Ultra enda bedre enn selv den kraftigste prosessoren du får til Mac Pro, nemlig Intels Xeon W-3275M, som får 19.951 i samme test. Det skal selvfølgelig sies at Mac Pro har andre kvaliteter å skilte med, som for eksempel muligheten til å ha to dedikerte skjermkort, men det virker som om Apple igjen har høynet lista for ren prosessorytelse.

M1 Ultra-versjonen av Mac Studio er naturlig nok ikke billig. Den starter på 49.490 kroner, og så kan du legge til ytterligere 12.500 kroner om du vil oppgradere fra 48- til 64-kjerners grafikkbrikke, 10.000 kroner for å doble mengden RAM fra 64 til 128 GB og inntil 27.500 kroner for lagring. Fullt utstyrt snakker vi snaut 90.000 kroner - pluss skjerm.