Samsung ser ut til å begrense hastigheten på mobilene sine

«Game Optimizing Service» gjør ytelsen verre i over 10.000 apper i det skjulte.

Samsungs nye toppmodeller i S22-serien.

Samsung har blitt tatt på fersk gjerning i å begrense hastigheten på telefonene sine, gjennom en programvare kalt «Game Optimizing Service» (GOS). Det melder den sørkoreanske avisen Maeil Business Newspaper.

GOS er en app Samsung leverer med sine telefoner med One UI 4.0 (Galaxy S22 og nyere), som skal øke ytelsen i spill og redusere overoppheting. Ifølge avisen har flere koreanske brukere funnet ut at appen gjør mye mer enn bare det.

Den reduserer skjermoppløsningen, den reduserer ytelsen i nærmest alle apper generelt og den aktiveres også langt før scenarioer der overoppheting er en fare.

Til sammen skal det være over 10.000 apper som påvirkes av appen, og de aller fleste er ikke spill i det hele tatt. Men ifølge avisen er appen selv i spill stort sett ikke særlig velkommen blant brukerne, ettersom den gjør spillopplevelsen verre og tregere uten noen nevneverdig gevinst.

Flere brukere har gravd i kildekoden for å finne ut hvilke apper som påvirkes:

Ytelsesmålinger er skjermet, men flere nettsider begrenses

Interessant nok har flere brukere også testet og funnet ut at ytelsesmålinger ikke påvirkes av appen. Dette er apper som Geekbench og 3DMark, og disse er hvitelistet av Samsung. Dermed er GOS usynlig når S22-telefonene stresses syntetisk, og aktiveres kun når de er i vanlig bruk.

Galaxy S22 Ultra er en av de påvirkede telefonene.

Enkelte brukere testet også å endre navnet på filpakken til disse ytelsestestene til noe GOS har svartelistet, og med denne endringen sank ytelsen i testene betraktelig.

Phonearena melder at det før One UI 4.0-oppdateringen var mulig å deaktivere tjenesten, men at det nå er umulig.

Dette minner om tidligere saker der også andre produsenter har blitt «tatt på fersken» i å gjøre det samme. OnePlus var i hardt vær i den forbindelse i fjor, og Apple opplevde en aldri så liten skandale i 2018 da det ble kjent at de gjorde eldre iPhone-modeller tregere med vilje. Teknologigiganten måtte senere gå tilbake på dette og la til en endring der brukerne kunne skru denne funksjonen av og på.

Samsung skal etter sigende være i gang med en undersøkelse for å løse problemet med GOS-programvaren, men ingenting offisielt har blitt sagt enda. Men kunder som kjøper Galaxy S22-telefoner får altså per nå ikke nødvendigvis den ytelsen de betaler for – og gitt at disse telefonene har Qualcomm- og Exynos-brikker av ypperste sort er det mye kraft på lager her.

Les også TV 2 dropper støtten for eldre Samsung- og LG-TV-er