Arrestert for innsidehandel av NFT-er

BAYC #3946, OpenSea

Vilde M. Horvei 1 min lesetid Lagre Lagre artikkel

En nå tidligere produktsjef for en svært kjent NFT-markedsplassen er arrestert og siktet for svindel og hvitvasking av penger, i forbindelse med innsidehandel av nettopp NFT-er.

Det var hos OpenSea, som er blant de største markedsplassene hvor folk kjøper og selger NFT-er, at den siktede Nathaniel Chastain arbeidet. Han trakk seg imidlertid fra stillingen som produktsjef da arbeidsgiverne oppdaget at han ved hjelp av anonyme kontoer hadde kjøpt og solgt NFT-er som skulle legges ut på OpenSea, skriver The Register.

Etter å ha kjøpt NFT-ene rimelig, skal han angivelig ha solgt dem videre til høyere pris etter at de ble lagt ut på markedsplassen, og verdien på dem steg. Chastain skal, i kraft av sitt arbeidsforhold, ha visst når de ulike NFT-ene ville bli gitt den oppmerksomheten som ga dem verdistigning.

– NFT-er er kanskje nytt, men denne typen kriminelle handlinger er ikke

I en pressemelding som følger tiltalen uttaler advokaten Damian Williams, ved Southern District i New York at «NFT-er er kanskje nytt, men denne typen kriminelle handlinger er ikke». Videre heter det at Chastain skal ha forrådt OpenSea ved å misbruke konfidensiell informasjon han har mottatt i kraft av sitt arbeidsforhold, for å tjene private penger.

Til The Register uttaler en talsperson for OpenSea at tillit og integritet var kjernen i alt de gjorde. Men fulgte også opp med en kommentar direkte knyttet til Chastains handlinger:

– Da vi fikk vite om Nates oppførsel initierte vi en etterforskning og ba ham til slutt forlate selskapet. Hans oppførsel var i strid med våre ansattes retningslinjer og i direkte konflikt med våre kjerneverdier og prinsipper.

OpenSeas medgründer og administrerende direktør Devin Finzer skal ha gitt en tredjepart i oppdrag å undersøke hendelser relatert til innsidehandel i fjor, skriver The Register.

Chastain avslørt ved salg

Nøyaktig når og av hvem Chastain opprinnelig ble avslørt av fremstår usikkert, men en Twittermelding av i fjor viser at han allerede da ble anklaget for å ha satt opp flere hemmelige kryptolommebøker. Disse skal han angivelig ha anvendt for å kjøpe NFT-er før de ble presentert på OpenSea.

Noen oppdaget derimot at da disse ble solgt, så ble fortjenesten overført til hans egen konto.