Russere planlegger melankolsk versjon av Instagram

Grustnogram

Niklas Plikk

Tidligere denne måneden bestemte Russland seg for å utestenge både Facebook og Instagram og kalte moderselskapet Meta for ekstremistisk.

Nå kan et trist og melkankolsk alternativ til sistnevnte være på vei i form av en nyoppstartet tjeneste kalt Grustnogram. Eller Tristogram, direkte oversatt til norsk.

– Legg ut triste bilder, vis dem til andre triste, vær triste sammen, skriver de på hjemmesiden sin ifølge Reuters, som har snakket med utviklerne bak appen.

Det hele begynte som en vits innrømmer skaperen Ivan Semkin til Reuters, men sier at han og vennene hans fort innså at det var potensiale i ideen:

– Vi prøve å tegne opp et konsept, det tok en dag eller to, og vi prøvde å det til å se bra ut. Vi innså at det faktisk ble ganske bra, og at det var noe vi kunne vise andre også, forteller gründeren.

Bytter ut liker-knapp med knust hjerte

I appen er Instagrams velkjente hjerte-knapp, for å like innlegg, byttet ut med et knust hjerte, for å signalere at brukeren er trist.

– Vi er veldig lei oss for at mange populære, høykvalitetstjenester har sluttet å fungere i Russland av ulike årsaker. Vi skapte Grustnogram for å sørge over det som har skjedd sammen, og for å støtte hverandre, forteller Alexander Tokarav, en av medgründerne.

Foreløpig er det bare fire personer som jobber med appen, og de sier de forventer å ha en app klar til Android-enheter allerede ved slutten av uken. en Apple-versjon til på App Store skal komme senere.

Bannlyste Facebook og Instagram, ikke WhatsApp

Det var den 21. mars at Russland erklærte at Meta - moderselskapet bak Facebook, Instagram og WhatsApp - var skyldige i «ekstremistiske aktiviteter». Avgjørelsen førte til at Meta ble fjernet fra listen over utelandske aktører som får lov til å operere på Internett i Russland, og Facebook og Instagram fjernet fra listen over lovlige sosiale nettverk i landet. WhatsApp derimot er fortsatt aktivt.

Russiske medier har nå heller ikke lov å vise noen av selskapets logoer, og hvis de omtaler noen av dem må de nevne at de nå er forbudt å bruke.

Russland har tidligere erklært grupper som Taliban og IS som ekstremistgrupper, men senere også utvidet dette til å inkludere Jehovas Vitner, skriver Reuters.

Facebook hadde i fjor 7,5 millioner brukere i Russland, mens WhatsApp hadde 67 millioner. Instagram har uttalt at deres utestengelse vil ramme 80 millioner brukere i Russland.