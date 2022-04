Selvkjørende bil stoppet av politiet - kjørte avsted

– Bilen oppførte seg slik den skulle.

En politimann titter inn i den tomme bilen han akkurat har stoppet i San Francisco.

Selvkjørende biler testes mange steder, og San Francisco, i USA, med sin nærhet til Silicon Valley er et slikt sted. Nå har det dukket opp video av hva som kan skje når en slik selvkjørende bil blir stoppet av politiet.

Bilen skjønner tilsynelatende at den blir stoppet, men forsøker også å kjøre videre igjen.

Det er Autoblog som melder om den litt pussige hendelsen som ble filmet av en forbipasserende. Bilen kommer fra selskapet Cruise som utvikler teknologi for selvkjørende biler.

Det er en elektrisk Chevrolet Bolt med tung sensorutrustning på taket. Før Chevrolet og Opel skilte lag ble tidligere modeller av Bolt solgt som Ampera E her i Europa.

Etter å ha tittet inn i bilen og forsøkt å åpne døren rusler politimannen tilbake til sin bil. Da kjører Chevroleten videre over krysset. Det utløser en politijakt i miniatyr, før den selvkjørende bilen på nytt skrur på nødblinken og stopper.

Hendelsen er bekreftet av Cruise selv på Twitter, som rapporterer at politiet tok kontakt med dem om den stoppede bilen.

Opprettet eget nummer for politiet

Selskapet sier at politiet har et eget nummer de kan ringe når det gjelder deres kjøretøyer, og at bilen oppførte seg akkurat slik den skulle. Tilsynelatende uten å nevne at den kjørte videre før politiet var ferdige.

Det spekuleres i at bilen ble stoppet fordi den kjørte uten lys i mørket. Det skal likevel ikke ha blitt gitt en bot til bilen eller selskapet for hendelsen.

Testet selvkjøring siden 2017

Det har kjørt selvkjørende biler i San Francisco-området i årevis, der blant annet Alphabet-eide Waymo har trillet rundt siden 2017. I starten var det riktig nok med mennesker i førersetet, og lenge har kun ansatte i Google, som også er eid av Alphabet, kunnet bruke bilene.

Cruise fikk sin tillatelse til å kjøre førerløst i september 2021, og har bare lov til å kjøre i 30 miles per time, eller omlag 48 kilometer i timen. Bilene kan plukke opp passasjerer som en taxitjeneste på kveld og natt.

Selvkjørende busser i Norge

Også flere steder i verden testes full selvkjøring. Japan og Kina har biltesting, og til dels liknende taxitjenester som Cruise.

Her til lands har de mest omtalte prosjektene med selvkjøring involvert busser. To mindre bybusser i Oslo har vært testet på korte traseer, mens en større selvkjørende bybuss i Stavanger er på vei inn i tjeneste i disse dager.