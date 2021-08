Audi lanserer rimeligere Q4 e-tron med firehjulstrekk

Audis Q4-familie får et nytt medlem - Q4 45 e-tron quattro. Audi

Stein Jarle Olsen 2 Aug 2021 09:08

Audi slipper nå en fjerde versjon av sin elbil Q4 e-tron. Den er i praksis samme bil som den eksisterende firehjulsdrevne varianten, bare med en litt nedskalert motor.

Q4 45 e-tron quattro, som modellen heter, får ytelser på totalt 195 kW (265 hestekrefter) og 425 Nm moment. Det er ned fra 220 kW (299 hestekrefter) og 460 Nm på Q4 e-tron 50 quattro. Det gjør også at akselerasjonstiden fra 0–100 km/t går opp fra 6,2 til 6,9 sekunder.

Q4 45 e-tron får dermed samme motor som søstermodellen Skoda Enyaq IV80X, mens Q4 50 e-tron deler drivlinje med Volkswagens ID.4 GTX. Felles for alle er det samme batteriet på 77 kilowattimer netto, som for både Q4 45 og Q4 50 skal gi en rekkevidde på inntil 489 kilometer.

Nødvendig utstyr

Prisen er satt til fra 462.200 kroner inkludert frakt og levering i Oslo - rundt 22.000 kroner billigere enn Q4 e-tron 50. Det er omtrent det samme som nevnte ID.4 GTX, men noe mindre enn Enyaq IV80X, som koster like over 490.000 kroner. Du må riktignok belage deg på å legge på noen kroner for utstyr hos Audi.

Utstyrsversjon Business koster 506.100 kroner, mens Business Plus koster 539.100 kroner. Hvis du vil ha varmepumpe og oppvarmet ratt (blant annet) må du i tillegg investere i en såkalt vinterpakke til drøye 18.000 kroner.

462.200 kroner er også noe mindre enn både Hyundais Ioniq 5 og Kias EV6 i firehjulsdrevne versjoner, men begge disse kommer nærmest fullutstyrt fra start, så tallene er ikke helt sammenliknbare. Ioniq 5 Long Range AWD koster 494.000 kroner pluss levering, EV6 GT-Line 520.000 kroner pluss levering. Teslas Model Y, som skal ha sine første kundeleveringer denne måneden , koster fra 534.900 kroner pluss levering.

Q4 45-modellen kommer foreløpig ikke som Sportback-utgave. Modellen kan bestilles nå, ifølge Audi-importør Møller.