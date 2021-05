Hevder Netflix vurderer å lansere en egen spilltjeneste

The Witcher har vært en av de mest populære seriene basert på spill på Netflix. Nå kan det se ut som om Netflix kommer til å satse ordentlig på spill. Netflix

Stein Jarle Olsen 25 Mai 2021 07:52

Netflix kan være i ferd med å utvide innholdsbiblioteket sitt med spill, skal vi tro en rekke medier gjennom helgen. Først ut var The Informatio n, som fredag henviste til anonyme kilder på at Netflix var på jakt etter en sjef som skulle ha ansvar for å utvide tjenesten til spill.

Det samme meldte senere Axios at de hadde fått opplyst fra sine egne kilder, og begge melder også at Netflix skal ha tilnærmet seg en del veteraner i spillbransjen for å høre om de kunne være interessert. Også Reuters hadde fått samme opplysning.

Det vil i tilfelle ikke være første gang Netflix dypper tærne i dataspill. I 2019 skal de ha samarbeidet med kjente Telltale Games om å lage et spill basert på Stranger Things-serien, men spillet ble økset før lansering - delvis fordi Telltale gikk konkurs og delvis fordi Netflix ikke egentlig hadde noen spillavdeling på plass, ifølge The Verge .

Netflix har også laget et slags interaktivt eventyr i form av Black Mirror: Bandersnatch, hvor du kan velge hvor historien skal gå underveis, og de har naturligvis også en rekke serier og filmer basert på dataspill, som populære The Witcher og kommende serier basert på Magic: The Gathering og League of Legends, blant annet.

Apple Arcade-liknende

Ifølge både The Information og Axios kilder skal spillsatsingen kunne bli en slags miniversjon av Apple Arcade, hvor du betaler en viss sum i måneden og får tilgang til et bibliotek av spill som kan spilles på de fleste av Apple-enhetene dine.

Flere av kildene forteller også at innholdet vil være en blanding av originalt Netflix-innhold og innhold kjøpt inn fra eksterne studioer, men at planene fortsatt er flyktige og at tjenesten uansett ikke vil lanseres før tidligst i 2022.

Til både The Information og Axios kom Netflix med en slags ikke-benektende uttalelse.

«Våre medlemmer verdsetter variasjonen og kvaliteten på innholdet vårt. Det er grunnen til at vi kontinuerlig har utvidet tilbudet - fra serier til dokumentarer, film, originalinnhold på lokale språk og reality-TV. Medlemmer liker også å interagere mer direkte med historier de liker - gjennom interaktive programmer som Bandersnatch og You v. Wild, eller spill basert på Stranger Things, La Casa de Papel og To All The Boys. Så vi er begeistrede for å gjøre mer med interaktiv underholdning»

Mange konkurrenter

En eventuell Netflix-tjeneste for spill vil i tilfelle komme inn i et marked som begynner å bli ganske velfylt. Nevnte Apple Arcade er naturligvis allerede der, og Google har en liknende tjeneste i form av Google Play Pass. Microsofts Game Pass for Xbox og PC byr på sin side på godt over hundre spill, mange av dem splitter nye, for en drøy hundrings i måneden.

I tillegg kommer Googles Stadia og tjenester som GeForce Now, som har en litt annen modell ved at du i stor grad betaler for muligheten til å bruke en kraftig datamaskin i skyen til å kjøre selve spillet, som du så strømmer til enheten din. De fleste spillene på Stadia må du likevel kjøpe utenom selve abonnementet.