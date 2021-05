Dette kan være Googles neste telefon

Slik kommer nye Google Pixel 6 Pro til å se ut, skal vi tro den kjente lekkeren OnLeaks.

Finn Jarle Kvalheim 21 Mai 2021 11:23

Google har akkurat avholdt sin utviklerkonferanse I/O, og slapp de første nyhetene om høstens store Android 12-oppdatering . Men det de ikke lanserte var nye mobiltelefoner. De pleier å bli lansert akkurat i tide til utrullingen av ny programvare, som regel på høstparten.

Det hindrer ikke ryktebørsen fra å jobbe - og nå har en rekke bilder av det som kan bli den ferdige Pixel 6 Pro-mobilen dukket opp. Telefonen ser nokså annerledes ut, med en kamerastripe på tvers øverst på telefonen, og trefarget bakside.

Bildene stammer fra @OnLeaks og det samarbeidende nettstedet Digit.in . @OnLeaks er en kjent ryktespreder som har holdt på i flere år, og relativt ofte treffer blink med tidlige påstander om ulanserte teknologiprodukter.

Det er uklart akkurat hvor «offisielle» bildene er. De er såkalte renders, altså datagenererte, men om de er lekkede markedsføringsbilder, eller mer designforslag basert på rykteinformasjon som har kommet @OnLeaks i hende sies det ikke noe om.

Stor telefon med uvanlig kamera

Telefonen skal ha en forholdsvis stor 6,67-tommers AMOLED-skjerm på forsiden, med hull til frontkameraet i midten øverst. Med en størrelse på 16,39 x 7,58 x 0,89 centimeter er det en temmelig stor telefon det er snakk om. Den er omtrent 8 millimeter bredere enn nye Zenfone 8 , for eksempel.

I kamerabåndet bak er det som vanlig vanlig hovedkamera og vidvinkel, men denne gangen skal det og ha blitt plass til et periskopkamera for ekstra zoom. Akkurat hvor mye zoom det er snakk om er usikkert, men disse løsningene kan typisk levere bilder som kommer opp til ti ganger nærmere enn hva hovedkameraet kan.

Det er selvfølgelig også alltid et spørsmål om bildekvalitet - siden hovedkameraene gjerne har eksepsjonelt gode bildebrikker og høy oppløsning som kan klippes og zoomes i digitalt, mens periskopzoomene som regel må nøye seg med mindre brikker, lavere oppløsning og mindre lyssterkt glass. Like fullt har Samsung og Huawei, for å nevne et par, fått mye ut av slike sidelengs monterte prismekamera.

Forøvrig er det verdt å ta med at nevnte Huawei hadde flerfarget bakside med horisontale bånd på for noen år siden i sin Mate 10 Pro , men da var likevel kameraene montert over hverandre, og ikke spredt ut i bredden, slik Pixel-bildene viser.

Får den Google-prosessor?

Disse nye ryktene og den mulige designavsløringen omtaler forøvrig ikke ett av de mer standhaftige ryktene rundt Google. Det ventes nemlig at selskapet skal slippe sine egne mobilprosessorer etter hvert.

Siden i fjor har de såkalte Whitechapel-prosessorene blitt omtalt . Brikkene skal være laget spesielt for å kjøre Googles egne AI-algoritmer effektivt, og produseres av Samsung.

Ryktene ble ikke nevnt med et kvekk under I/O-konferansen heller. Dermed er det meste fortsatt uklart rundt teknologien som kanskje kommer, og som var ryktet å kunne dukke opp i årets Pixel-telefoner.

Enn så lenge har Google typisk kjørt Qualcomms Snapdragon-brikker i Pixel-mobilene sine.

Spesiell brukeropplevelse

For Norges del har Pixel-serien som regel ikke vært tilgjengelig i annet enn såkalt gråimport. Google har flere ganger i seriens levetid slitt med å holde telefonen på lager i butikker, og serien har i stor grad fremstått som et forsøk på å standardisere «det beste av Android», i et marked der de fleste produsenter av Android-mobiler går sine egne veier med menydesign og brukeropplevelse.

På grunn av den spesielle, og ofte svært gode, brukeropplevelsen disse telefonene gir, har de som regel fått mye skryt i teknologipressen og av nokså lojale brukere.

Antakeligvis får vi ingen bekreftelse fra Google rundt en mulig Pixel 6 før på sensommeren eller tidlig høst. Som med Apple er det vanlig at de lanserer programvaren først, og deretter kommer med telefonene som «hører til».