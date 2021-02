Hyundai kjøper Boston Dynamics

Husker du roboten Spot?

Boston Dynamics

Finn Jarle Kvalheim 12 Jan 2021 10:33

Boston Dynamics er selskapet som har gjort seg kjent på å slippe videoer av to- og firbeinte roboter som utsettes for ulike varianter av tortur . Med fengende navn som Spot og BigDog på futuristiske maskiner har det tidligere Google-eide selskapet klart å fange oppmerksomheten til teknologiinteresserte kloden rundt. Senest gjorde de seg bemerket med en julevideo der noen av robotene deres danser til låta «Do You Love Me».

Nå er det annonsert at Hyundai har kjøpt opp en kontrollerende andel av selskapet på 80 prosent. Det betyr at de tar over styringen fra japanske Softbank som har kontrollert Boston Dynamics etter at de overtok selskapet fra Google, eller streng tatt Alphabet, i 2017. Det er bransjebladet Spectrum som melder om salget.

Prisen for handelen er hele 1,1 milliarder amerikanske dollar, eller 9,3 milliarder kroner.

Nyheten kommer i en forholdsvis hektisk uke for Hyundai-nyheter. Det har nettopp blitt kjent at selskapet er i samtaler med Apple om å utvikle en elbil, og koreanerne har gått til himmels på børsen.

Skal bidra til bilutvikling

Softbank gir ikke helt slipp på Boston Dynamics ennå - de beholder en eierandel på 20 prosent i robotutviklerne. På Hyundais side av ting er det bilgruppen som lager biler, bildeler og står for logistikk som er involvert i kjøpet. Spectrum melder at et eget underselskap kjent som Hyundai Robotics ikke er involvert i kjøpet, noe som kan være av betydning, siden Robotics-avdelingen er plassert under Hyundai Heavy Industries - de lager først og fremst industriroboter.

Formålet med oppkjøpet skal være å gi Hyundai et fortrinn på smart mobilitet - noe som ganske ofte lar seg oversette til selvkjørende biler.

Akkurat hvordan Boston Dynamics skal bidra til Hyundais bilutvikling er imidlertid uklart, og selskapene går ikke i detalj i sin pressemelding.

Selger firbeinte roboter

Boston Dynamics er kanskje aller mest kjent for «hunderobotene» Spot og BigDog, som er firbeinte roboter som er laget for å kunne ta seg frem i vanskelig terreng. BigDog var et pakkesel laget til dels for militære formål. Planen var å la den frakte med seg forsyninger ved siden av soldater på steder der vanlige kjøretøy ikke kom seg frem. Men utover en rekke videoer på internett ble aldri BigDog noen hit - roboten var drevet av en vanlig forbrenningsmotor og laget for mye støy til å kunne brukes i kampområder.

Spot ble den mer salgbare varianten av BigDog. Helelektrisk og med batterier ombord er den langt mer stillferdig enn sin forfar. Den er også mindre. Og gulere.

I motsetning til BigDog ble Spot til slutt satt i salg av selskapet, og har du 630 tusenlapper som lukter litt muggent i en skuff kan du bytte dem i en gul robot fra Boston. Men du bør ha litt penger til overs til tilbehøret. Akkurat som en bil kan du dra opp prislappen på Spot med tilvalg. Så som et inspeksjonskamera til rundt 250 ekstra tusenlapper.

Vil du ha en «Apple Care»-aktig garantiplan for Spot-en din? Da må du bla opp 128 tusinger til. Man kan bli lutfattig og svett av mindre.

Selv om Spot så langt er produktet Boston Dynamics faktisk selger, har de en mengde andre robotvarianter de jobber med som ikke er i salg. Og flere av dem har vært vist frem i mer eller mindre kreative Youtube-videoer opp gjennom årene.

Teknobikkja har også dukket opp som en mulig revolusjon i oljeindustrien.