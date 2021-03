Fan løste GTA-problem Rockstar ikke klarte - fikk 85 000 kroner

Grand Theft Auto Online. Rockstar Games

Andreas Klebo-Espe/Gamer.no 17 Mar 2021 17:00

En kreativ GTA Online-spiller hevdet nylig å ha oppdaget en løsning for å redusere lastetidene i det nettbaserte sandkassespillet. Bare et par uker senere har Rockstar funnet ut at spilleren hadde rett, og nå skal løsningen offisielt implementeres.

Som PC Gamer melder gikk spilleren – kalt «t0st» – ut med oppdagelsen sin i begynnelsen av mars. «T0st» hevdet at feilen lå ved spillets bruk av prosessorkapasitet ved oppstart av GTA Online, og ved å åpne slusene kunne lastetidene reduseres med opptil 70 prosent.

Offisiell fiks på vei til spillet

Rockstar har ikke bekreftet hvorvidt det anslaget er korrekt, men forteller til PC Gamer at løsningen til «t0st» fungerer. Dermed er den nå offisielt på vei inn i spillet, i en fremtidig oppdatering som foreløpig ikke har fått noen slippdato.

– Etter grundig undersøkelser kan vi bekrefte at spilleren «t0st» faktisk oppdaget en del av spillkoden knyttet til lastetider for PC-versjonen av GTA Online som kan forbedres. Som et resultat av disse undersøkelsene har vi gjort noen endringer som vil implementeres i en kommende oppdatering, sa Rockstar i en uttalelse.

Som takk for hjelpen får «t0st» med seg 10 000 dollar – eller nesten 85 000 kroner – fra det såkalte Rockstar Bug Bounty -fondet. Disse pengene er vanligvis reservert for folk som kan avdekke sikkerhetshull i spill som Grand Theft Auto V og Red Dead Redemption 2, men utvikleren mente «t0st»s bidrag også fortjente en slant.