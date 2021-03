«Harry Potter»-spill tar mangfolds-grep

Det kommende storspillet vil la deg spille som transkjønnet.

Sony/Warner Bros.

Jonathan Falk 3 Mar 2021 10:47 Først publisert 3 Mar 2021 10:38

«Harry Potter»-spillet vil la deg designe en avatar, og skreddersy stemme, kropp og utseende. Deretter vil du kunne velge om hvorvidt du er «heks» eller «trollmann», som avgjør hvilket oppholdsrom du sokner til. Det melder Bloomberg, som har kilder tett på produksjonen.

Hva du velger, vil også avgjøre hvilke pronomen som blir brukt av dine medstudenter.

Grepet skal være et resultat av et oppgjør mellom utviklere og studioet, Avalanche Software. Det ble nemlig bråk innad i utviklingsteamet i etterkant av Rowlings uttalelser om transkjønnede kvinner.

Flere i produksjonen skal ha følt på usikkerhet i etterkant av kontroversen, og krevd at spillet blir en foregangsfigur når det kommer til mangfold og representasjon.

Sony/Warner Bros.

Warner Bros., som eier utvikler Acalanche, har ikke kommentert saken, men ifølge Bloombergs kilder skal selskapet ha motsatt seg arbeidernes ønske i starten.

Planene skal likevel ha blitt godkjent, og er i boks inntil videre.

Spillet er et «open world»-spill, hvor du får utforske Galtvort og den magiske verdenen rundt. Handlingen er lagt til sent 1800-tall, altså nesten hundre år før handlingen i bøkene finner sted. En trailer for spillet ble sluppet i september, men lanseringen har blitt utsatt til 2022.