Microsoft har lansert Windows 11

Windows 10-brukere skal kunne oppdatere gratis.

Windows-sjef Panos Panay var i førersetet da Microsoft for alvor dro duken av Windows 11. Microsoft

Vegar Jansen 24 Juni 2021 20:44

Etter noen lekkasjer og dårlig skjulte hint kommer det ikke som noen overraskelse at Microsoft ønsket å klemme inn en liten Windows-lansering på en av sommerens lyseste kvelder.

Og etter Microsofts tre kvarter lange «Windows-event» er det klart at det nettopp er Windows 11 som er fremtiden til det relativt populære operativsystemet.

Slikt er jo greit å få bekreftet, for det var en god stund vi ikke trodde dagen skulle komme .

Mørk og mystisk: Si hei til Windows 11. Microsoft

Samtidig etterlater det oss med flere spørsmål som vi ennå ikke aner svaret på. Som nøyaktig når du kan få Windows 11 på akkurat din PC, og hvor mye det kommer til å koste. Eller hvorfor Microsoft i det hele tatt plutselig gikk for en Windows 11, etter å ha begynt å få skikk på Windows 10.

Det er jo ikke slik at Windows 10 per i dag kan regnes som det samme operativsystemet som det var i 2015.

Men vi vet at Windows 11 skal være gratis for deg som allerede har Windows 10, og at det nye operativsystemet skal bli tilgjengelig mot slutten av året.

Svarene kommer altså, men la oss også ta en kikk på hva Microsoft vil at vi skal konsentrere oss om, nemlig noen av nyvinningene i det kommende operativsystemet.

Tar fra Xbox

Microsoft har brukt årevis på å utvikle sin relativt ferske konsoll Xbox Series X , og selskapet har benyttet anledningen til å dytte over noe av teknologien til Windows.

Først og fremst ble Auto HDR nevnt, som altså betyr at den nye Windows-plattformen helt automagisk skal kunne gi ekstra dybde i farger og lysstyrke i en haug med spill – vel å merke så lenge du har en skjerm som også støtter teknologien.

En annen nyhet med Xbox var lagringsteknologien , der spill i større grad skal skrive til og lese direkte fra lynkjappe SSD-er. For ikke å snakke om lagringskort. Her må det i så fall være et krav til kompatibel og «god nok» maskinvare, men det kan potensielt gjøre noe for laste- og lagringstider.

Xbox Game Pass er på plass i Windows 11. Microsoft

Foruten dette kommer Windows 11 med en forbedret Xbox-app med Game Pass integrert. Dette skal også sørge for at det blir mulig å spille samme spill på flere plattformer, samt flerspiller mellom forskjellige plattformer. Dessuten kan du selvfølgelig kjøpe spill via den nye løsningen.

Android-apper gjennom Windows Store

I Windows 10 har ikke appbutikken Windows Store akkurat vært noen stor suksess. Men Microsoft har åpenbart ikke mistet troen på at det kan bli noe bra ut av det. Og én ting de kunne fortelle, er at utviklere som har apper med hjemmesnekrede betalingsløsninger slipper å betale provisjon til Microsoft.

Dette med at visse appbutikkeiere tar en ganske stor andel av kaka har vært heftig debattert i både rettssaler og andre fora de siste par årene.

Android-apper i Windows? No problemo. Microsoft

En slik løsning åpner for at en del tredjeparts aktører nå trolig vil bli å finne i Windows 11s appbutikk. Som Adobe. Og Amazons Android-løsning, som igjen betyr at det blir langt enklere å få Android-apper inn i Windows – for den som ønsker seg det.

Jo, den ser ny ut også

Ellers viste Microsoft fram en rekke skjermbilder og demonstrasjoner av Windows 11 i aksjon. En del av dette hadde vi da også sett før , som dette med den nye sentrerte startmenyen, nye designelementer og nye måter å dele skjermen mellom flere vinduer på.

Teams har visst kommet for å bli. Microsoft

Men det kommer da sannelig mer fra Windows-gjengen. Blant annet har de fått operativsystemet til å oppføre seg langt smartere når vi plugger til en ekstern skjerm, eller når vi bytter til nettbrett-modus på hybridmaskinen.

Det ser også ut til at Windows 11 får integrert Teams i stedet for Skype. Med mulighet for å kunne oversette tale til tekst på direkten, i hvert fall for engelsk språk. Sikkert kjekt for dem som vet hva de skal si før de prater.

Kan du få Windows 11?

Som nevnt vet vi ikke nøyaktig hvor Windows 11 ligger an i løypa, men Microsofts skriver på sine hjemmesider at «planen for utrulling av oppgraderingen ferdigstilles og er planlagt å starte sent i 2021 og fortsette inn i 2022. Spesifikk tidsplan vil variere etter enhet».

Men vi kan nok forvente å se helt nye produkter med Windows 11 noe før den tid, og «preview»-versjoner av OS-et vil kunne dukke opp i løpet av uker, ifølge Microsoft.

Uansett kan du allerede nå stikke innom Windows 11s hjemmeside . Nederst på siden finner du en lenke til en app som du kan kjøre på din datamaskin, og da skal den fortelle deg om nettopp din PC kvalifiserer for en gratis oppdatering.

Nettsiden lister også følgende generelle maskinvarekrav: Tokjernet 64-bits prosessor på minst 1 Ghz, 4 GB RAM, 64 GB lagringsplass og DirectX 12-kompatibel grafikk.

Windows 10-brukere som ikke kan oppgradere kan selvfølgelig bare fortsette å bruke operativsystemet de har. Microsoft vil støtte Windows 10 fram til høsten 2025.