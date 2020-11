Nesten én av fem nye biler i oktober var en ID.3

Og igjen var elbilandelen over 60 prosent.

Volkswagens ID.3 sto for over 19 prosent av alle nyregistreringer i oktober. Volkswagen

Stein Jarle Olsen 2 Nov 2020 16:13

I oktober ble det førstegangsregistrert 12.948 nye biler i Norge. Det gjorde den til den nest beste oktober i historien, kun slått av oktober 2015, den gang med 13.197 biler. Sammenliknet med oktober i fjor var veksten på 23,6 prosent, ifølge statistikken til Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Elbilandelen var 60,8 prosent, et lite fall sammenliknet med september, da andelen var voldsomme 62,3 prosent. Igjen var det Volkswagen ID.3 som gjorde aller kraftigst inntrykk på listene, med 2.475 nyregistreringer, over tre ganger så mye som neste bil på lista og over 19 prosent av alle nyregistreringer i oktober.

Samtidig er Volkswagen fortsatt langt unna Teslas leveringsrekord fra mars i fjor , med 5.315 biler på én måned.

Toyota-suksess

Nokså uvanlig var også neste bil på lista ikke en elbil, men Toyotas Rav4, som har fått et stort hopp i salget etter at pluginhybrid-versjonen kom i salg nylig. 706 nye Rav4 ble levert ut i oktober, og 444 av disse var pluginhybrider.

Toyota har i det hele tatt mange modeller inne på topplistene, med både Yaris, Corolla og C-HR inne blant topp 20 i oktober (se lista litt lenger ned i saken).

Suksess: Mange vil ha Toyotas ladbare Rav4, med et batteri på 18,1 kWh og oppgitt elektrisk rekkevidde på 75 kilometer. Den starter på akkurat over 500.000 kroner. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Etter Rav4 følger en annen bil som må sies å ha vært en suksess i Norge siden lanseringen, og det er den rimelige «kinabilen» MG ZS EV, med 586 biler. Så langt i år holder ZS en imponerende tiendeplass på topplisten: Kombinasjonen av billig, romslig og grei rekkevidde har tilsynelatende fristet mange nordmenn.

Ellers følger alle de øvrige modellene vi har blitt vante til å se på topplistene: Nissan Leaf, Hyundai Kona, Audi e-tron, BMW i3 og etter hvert også Polestar 2, selv om sistnevnte har slitt mye med feil og problemer i oppstartsfasen .

– Det er interessant å se at en så ukjent bil som MG ZS ligger på tredjeplass og nye Polestar 2 på en åttendeplass på oktoberstatistikken, sier administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

– At nye Volkswagen ID.3 ligger på en soleklar førsteplass i oktober, er kanskje ikke like overraskende, siden Volkswagen er et meget populært og godt kjent bilmerke. Men det er imponerende å registrere at en bilmodell alene står for 19,1 prosent markedsandel blant nye personbiler, sier Solberg Thorsen.

Mazdas rimelige, men litt spesielle elbil MX-30 melder seg også på på oktoberlistene. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hva blir mest solgt i år?

Så langt i år er det solgt 8.203 e-tron, og det kommer til å bli spennende å se om Volkswagen klarer å levere nok ID.3 til å ta igjen e-trons solide ledelse før året er omme. Om november og desember blir identiske med oktober kan det kanskje være mulig, om enn med knapp margin.

En bil som også har begynt å gjøre seg gjeldende på listene er Mazda MX-30, som vi kjørte nylig . Med 317 biler inntar den en 11.-plass i oktober. Tesla hadde som vanlig en god måned i kvartalssluttmåneden september, mens oktober-tallene er betydelig mer nøkterne, med bare 74 Model 3, 18 Model X og 3 Model S.

Dette var de mest solgte bilene i oktober, uansett drivlinje:

null Oktober 2020 Januar-oktober Volkswagen ID.3 2.475 4.465 Toyota Rav4 706 2.937 MG ZS EV 586 2.718 Nissan Leaf 579 3.972 Hyundai Kona 520 4.304 Audi e-tron 513 8.203 BMW i3 373 2.257 Polestar 2 352 1.805 Toyota Yaris 337 1.732 Mercedes-Benz EQC 332 2.755 Mazda MX-30 317 415 Toyota Corolla 303 2.008 Peugeot 2008 272 1.197 Kia Niro 257 1.295 Volvo XC60 246 1.954 Skoda Citigo 214 1.485 Hyundai Ioniq 166 2.078 Kia Soul 164 1.460 Suzuki Across 160 338 Toyota C-HR 156 1.897 Kilde : OFV null null

60,8 prosent av førstegangsregistrerte biler i oktober var altså elbiler. 27,8 prosent var hybrider, og av disse var rundt to av tre ladbare hybrider (også kalt pluginhybrider).

5,5 prosent hadde kun dieselmotor, ned fra 15,8 prosent i samme måned i fjor, mens 5,9 prosent hadde kun bensinmotor, som var ned fra 11,4 prosent i fjor.

MG ZS EV var tredje mest solgt i Norge i oktober. Den starter på rundt 240.000 kroner. Hanne Hattrem, VG

Tesla ned som en jojo igjen

Totalt så langt i år har elbilene en markedsandel på 51,3 prosent, opp fra 44,0 prosent i samme periode i fjor. Det er neppe noen grunn til at denne vil gå ned i de resterende to månedene av året, med tanke på at det fortsatt leveres ut store antall både av de nye elbilene på markedet og av de gamle traverne.

Etter at Audi lånte «tronen» i noen måneder tidligere i år, har Volkswagen igjen befestet sin posisjon som Norges største bilmerke. 15.061 biler så langt i år er langt foran de neste på lista, som er Toyota (9.747) og nettopp Audi (9.109). Tesla er ikke større enn nummer 11 så langt i år, med 3.988 biler - en situasjon som har vært forklart med fabrikkstenginger og problemer med å få biler til Norge.

Også bruktbilmarkedet fortsetter å være i stor aktivitet. I oktober ble det registrert 50.418 eierskifter, som er den beste oktobermåneden noensinne. Det var 15,5 prosent flere enn i oktober i fjor. Totalt er det gjennomført over 442.000 eierskifter så langt i år, opp 9,2 prosent fra samme periode i fjor.

