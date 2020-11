Apple bekrefter feil med AirPods Pro

Gir gratis innbytte i to år etter kjøp.

Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 2 Nov 2020 07:47

Apples trådløse, støydempende ørepropper imponerte oss stort da de ble sluppet for omtrent nøyaktig ett år siden. Med både bedre lydkvalitet, støydemping, hendig programvare og markedets beste «ambient mode», ga vi AirPods Pro en solid karakter her på Tek.no.

Men selv om vi var fornøyde med vårt eksemplar, skal mange brukere ha hatt problemer med proppene sine.

Nå bekrefter Apple problemene som har rammet mange brukere, og gir en utvidet garanti på totalt to år til alle som kjøper og har kjøpt AirPods Pro.

Med andre ord: Hvis du har problemer med dine AirPods Pro får du byttet inn gratis enten én eller begge plugger, slik at problemet blir løst.

Lyden skurrer og støydempingen forsvinner

Det er nøyaktig på ettårsdagen til AirPods Pro at Apple nå åpner sitt reparasjonsprogram for de dyre øreproppene sine. The Verge skriver at dette er fordi ett års-garantien for amerikanske brukere vil gå ut nå, men at de nå får muligheten til å bytte inn proppene i ett år til.

Feilene som rammer «en liten prosentandel» av brukere, er enten en eller begge av disse problemene:

Knitrende eller statiske lyder som øker i bråkete omgivelser, under trening eller mens du snakker i telefonen

Aktiv støydemping fungerer ikke som forventet, for eksempel at bassen forsvinner, eller at bakgrunnslyder øker i volum fremfor å bli dempet, slik som gate- eller flystøy.

Feilrettingen gjelder globalt, og dermed også norske brukere. Har du problemer med dine propper er det bare å ta en tur til Apples nettsider og følge stegene videre der.