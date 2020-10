Unboxing: Sony PlayStation 5

Den er STOOOOR.

Niklas Plikk 28 Okt 2020 20:36

Sony PlayStation 5 har endelig ankommet testbenken vår, og i løpet av de neste dagene og ukene skal vi teste den for alt det er verdt. Med en eske merket med 8K, 4K 120 FPS og HDR, er det tydelig at Sony har lagt listen høyt, og det blir spennende å se om de klarer å leve opp til de enorme forventningene.

Én ting er i hvert fall sikkert: DEN ER STOR. Vi visste jo at den var stor før vi pakket den opp, og vi har sett både sammenligningsbilder og illustrasjoner som viste hvor stor den var. Men det var først da vi fikk den i våre egne hender, og satte den ved siden av forgjengeren PlayStation 4 og konkurrenten Xbox Series X at det virkelig ble tydelig. Den er rett og slett for stor for TV-benken vår.

Sjekk ut videoen øverst, og ta en titt på bildene våre i bildekarusellen under: