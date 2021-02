Hyundai lanserer mindre batteri og en rekke oppgraderinger til Kona

Hyundai Kona kommer nå i to batterivarianter også i Norge. Hyundai

Stein Jarle Olsen 12 Feb 2021 12:06

Hyundai åpner fredag ettermiddag salget av den oppgraderte modellen av Hyundai Kona, melder de i en pressemelding.

Mens det tidligere kun har vært modellen med 64 kWh batteri som har vært tilgjengelig i Norge, blir det nå også mulig å bestille bilen med den mindre batteripakken på 39,2 kWh. Disse to vil fremover hete henholdsvis Long Range og Standard Range, slik det også er hos flere andre merker.

Rekkevidden for den minste batteripakken er oppgitt til 305 kilometer etter WLTP, mot 484 kilometer for Long Range-modellen. Sistnevnte fikk som kjent økt rekkevidden med 35 kilometer etter at Hyundai byttet til Michelin Primacy 4-dekk i fjor.

Innvendig er instrumentpanelet oppdatert, og enkelte utstyrsnivåer får større infotainmentskjerm. Hyundai

Svakere motor

Standard Range-modellen vil også ha en svakere motor enn modellen med det store batteriet - 100 kW (136 hestekrefter) mot 150 kW (204 hestekrefter), og den er begrenset til 50 kilowatt hurtiglading.

Prisene for den nye porteføljen er som følger:

Kona Electric Trend Standard Range: 309.900 kroner

Kona Electric Life Long Range: 330.900 kroner

Kona Electric Trend Long Range: 345.900 kroner

Kona Electric Premium Long Range: 380.900 kroner

I tillegg kan man som tidligere velge skinninteriør på Premium-modellene, noe som koster 10.000 kroner. Oppå der igjen kommer soltak til nye 10.000 kroner, og metallic-lakk koster 5900 kroner.

De nye prisene representerer faktisk et lite priskutt, siden Premium-modellen eksempelvis frem til nå har hatt en listepris på 400.900 kroner. Samtidig har Hyundai også økt prisen en god del fra tidligere Kona-nivåer, og Standard Range-modellen koster nå det samme som den rimeligste Long Range-modellen kostet en periode.

Kona Electric kommer med ny front og nye lykter, blant annet. Hyundai

Lengre enn før

Den nye Kona-modellen har fått et litt oppdatert design, og er faktisk 25 millimeter lengre enn den forrige utgaven. Støtfangeren er ny, og fronten har fått et nytt og glattere uttrykk - uten mønsteret som tidligere preget grillen, i tillegg til at hjulbuene nå vil være lakkert i bilens farge i stedet for å være svarte.

Både kjørelys og blinklys er nye, og instrumentpanelet er oppgradert til en 10,25 tommer stort heldigital variant. Life- og Trend-modellene får også en oppgradert infotainmentskjerm på 8 tommer, mens Premium fortsatt får en skjerm på 10,25 tommer.

Oppgradert er også sikkerhetssystemene. Nye Kona har fått ryggeradar med kollisjonsassistent og blindsonevarsler med kollisjonsassistent, som begge griper inn og bremser om du er i ferd med å kollidere. I tillegg kommer noen mindre oppdateringer, som at bilen nå vil varsle om at en bil er på vei inn i blindsonen når du skal åpne dørene.

Drøyt 10.000 Kona er solgt i Norge så langt. Salget av den nye modellen starter fredag, og noen av de mest aktuelle konkurrentene ser du i tabellen under.