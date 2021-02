Hevder Sony vil åpne for å sette inn mer lagring i PS5 fra i sommer

Playstation 5 vil få støtte for å utvide lagringen med en M.2-SSD i sommer, melder Bloombergs kilder. Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen 26 Feb 2021 16:30

Sony planlegger å åpne for å sette inn mer lagring i Playstation 5 i sommer, ifølge Bloomberg , som har snakket med kilder med kjennskap til Sonys planer.

Playstation 5 har i dag en lagringsdisk på 825 gigabyte, som gir rundt 667 gigabyte tilgjengelig for at brukeren kan installere spill og annet på. Det er ikke allverden når enkelte spill, eksempelvis det siste Call of Duty-spillet, krever over 100 gigabyte hver.

Sonys interne lagring er av en svært rask type, og i tillegg har konsollen en såkalt M.2-port innvendig som gjør det mulig å utvide lagringen - riktignok kun med lagringsenheter som møter visse krav til ytelse. Sonys interne lagring har eksempelvis spesifikasjoner som matcher en Samsung 980 Pro-SSD, som koster rundt 2300 kroner i 1 TB-utgave i dag.

Mer lagring = økt viftehastighet?

Bloombergs kilder sier imidlertid også at fastvareoppdateringen som åpner for å installere en M.2-disk også vil åpne for økte viftehastigheter for å håndtere den ekstra varmeutviklingen, noe som kan og vil medføre mer støy.

Det sagt, så er Playstation 5, i likhet med konkurrentene Xbox Series X og S, en svært stillegående konsoll i dag. Da vi testet de nye konsollene noterte vi riktignok at Playstation 5 støyet noe mer enn Microsoft-konsollene , men den holdt seg også en god del kjøligere i drift.

Med andre ord er det sannsynligvis rom for noe mer varmeutvikling uten at viftene trenger å gå på høyspenn.

Xbox Series kan allerede utvide lagringen gjennom porten i midten på baksiden. Niklas Plikk, Tek.no

Egne utvidelseskort

Xbox Series S og X støtter for øvrig utvidelse av lagringsplassen allerede i dag, men kun gjennom proprietære lagringskort som Seagate lager for Microsoft og som du plugger inn i en åpning bakpå konsollen. Disse er på 1 terabyte og koster i dag knappe 2500 kroner.

Alle konsollene støtter også tilkobling av eksterne USB-harddisker, men disse kan kun brukes til å spille spill fra tidligere konsollgenerasjoner, ikke nye spill eller spill som er «optimalisert» for den nye konsollgenerasjonen.

Sony sier for øvrig en kommentar til Bloomberg at de jobber med å aktivere M.2-lagringen, men at tidspunktet ikke har blitt offentliggjort enda.