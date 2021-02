Hevder Facebook lager sin egen smartklokke

Facebook jobber etter sigende med sin egen smartklokke, som skal ta opp konkurransen med Apple Watch (bildet). Apple har i dag over 50 prosent markedsandel. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stein Jarle Olsen 16 Feb 2021 07:56

Facebook jobber med å utvikle en smartklokke de håper å kunne lansere neste år, ifølge The Information , som har snakket med kilder med kjennskap til saken.

Kildene forteller at klokka skal la brukerne sende meldinger ved hjelp av Facebooks tjenester, i tillegg til å tilby ulike helse- og treningsfunksjoner. Klokken skal kjøre en versjon av Android, men det er foreløpig ikke klart om det er snakk om WearOS, som mange små og større produsenter bruker på sine smartklokker.

Vi så det eksempelvis nylig i Tag Heuers Connected-klokke til 20.000 kroner , men salget av WearOS-klokker har også vært så lavt at utvikling på plattformen er nesten fraværende. Facebook skal etter sigende også jobbe med et eget operativsystem til fremtidige produkter.

Med SIM-kort

Ifølge The Informations kilder skal Facebook-klokka være en frittstående klokke som kan koble seg til mobilnettet uten å være tilkoblet en telefon. De sier også at Facebook håper å kunne koble klokka til tjenestene til andre selskaper, som for eksempel treningssykkel- og tredemølleprodusenten Peloton.

Ars Technica påpeker på sin side at Facebook kan få en interessant oppgave når det gjelder å finne et brikkesett til en eventuell smartklokke. Hvis du ikke er Apple eller Samsung og lager brikkesettene dine selv er det i praksis kun Qualcomm som gjelder, og de må sies å ha vært middels opptatt av å lage smartklokkebrikker.

Da de lanserte Snapdragon Wear 4100 midt i 2020 var det nemlig seks år siden sist det kom en ordentlig oppgradering - som kjent en evighet i forbrukerteknologibransjen.

Misliker hverandre

The Information skriver at satsingen på smartklokker er en del av Facebooks plan om å selv kontrollere den neste plattformen etter smarttelefonene, hvor de i praksis er avhengig av Apple og Googles nåde. Facebook har vært veldig kritisk til Apples krav om at brukerne skal måtte godkjenne at apper bruker såkalt IDFA (ID for Advertisers) for å målrette annonser på tvers av apper og nettsteder i iOS, og hevdet at det vil skade omsetningen deres.

Wall Street Journal melder sågar at Facebook-sjef Mark Zuckerberg ved et tilfelle uttalte til ansatte at de måtte «påføre smerte» på Apple, etter at Apple-sjef Tim Cook hadde uttalt seg ganske skarpt om Facebooks personvernspraksis i 2018. Cook sa blant annet at han «ikke ville havnet i den situasjonen» etter Cambridge Analytica-skandalen.