Nvidia håver inn på pandemi og «mining»

Tjener rekordstore summer på umettet spillmarked.

Mange av Nvidias nye RTX 30-grafikkort ender opp i store «mining»-farmer der de er med på å utvinne kryptovaluta. Mange PC-spillere sliter med å få tak i kort til sine maskiner og prisene er høye snart et halvt år etter lansering. TechARP.

Anders Brattensborg Smedsrud 25 Feb 2021 13:35

Onsdag slapp Nvidia regnskapstallene for fjerde og siste periode 2020. Her kommer det frem at selskapet, som blant annet lager grafikkort for spilldatamaskiner, hadde rekordomsetning i perioden.

Bare i løpet av de tre månedene fra november 2020 til og med januar i år omsatte Nvidia for vanvittige fem milliarder dollar, eller over 41 milliarder norske kroner. Dette er en økning på 61 prosent over samme periode året før.

Spill- og datasentersatsingen står for størsteparten av økningen.

Nvidia melder at de tror den høye omsetningen vil fortsette å ligge på samme nivå også lenger inn i 2021.

Nvidia-sjefen: mange vil ha strålesporing og DLSS

– Etterspørselen etter GeForce RTX 30 Series grafikkort er utrolig. Nvidia RTX har utløst en voldsom trend med oppgraderinger ettersom spillere vil ta del i teknologier som strålesporing, DLSS og AI, uttaler Nvidia-sjef Jensen Huang i forbindelse med kvartalspresentasjonen.

Den rekordhøye inntjeningen og sjefens uttalelser har potensial i seg til å provosere PC-spillere som snart et halvt år etter lanseringen av selskapets siste generasjon grafikkort fortsatt ikke får tak i dem i butikk.

Vår oversikt fra forrige uke viser hvordan selskapets grafikkort har økt kraftig i pris siden lansering, og at de fleste av dem aldri var i nærheten av å være tilgjengelig for prisen Nvidia skrøt av under annonseringen. Etter at oversikten ble laget har prisene skutt fart og er nå enda høyere.

Gamere og minere kriger om kort

At pengene renner inn for Nvidia er ikke overraskende. RTX 30-kortene er riktig nok langt raskere enn sine forgjengere til spilling. Men, de er også ekstremt effektive når det kommer til å utvinne kryptovaluta, som vi jo vet har økt voldsomt i verdi de siste månedene. Økningen i kursen på kryptovalutaen Ethereum spesielt skal nok ha mye av skylden for at prisøkningene og etterspørselen etter RTX 30-kortene har vært så stor. Høy profitt ved «mining» har nemlig ført til at selskaper og enkelte privatpersoner kjøper opp flere titalls eller hundretalls kort av gangen for formålet. Nvidia skal også ha solgt kort direkte til minere.

Under presentasjonen bedyret Nvidia at kun 300 millioner dollar ut av de fem milliardene dollar selskapet omsatte for forrige kvartal stammet fra miningrelatert salg. Dette er imidlertid kun omsetningen Nvidia kategoriserer som direkte salg til minere. Selskapet kan ikke vite hva selskaper eller personer som kjøper kortene deres gjennom tredjeparter skal benytte dem for.

Man har uansett endt i en situasjon der «gamere» og «minere» kriger om de samme kortene.

Det at frakten ut fra fabrikkene i Kina har økt i pris og komponentmangel sørger for lavere produksjon enn planlagt bidrar ikke i positiv retning for forbrukere. Heller ikke at konkurrenten AMD sliter med mye av det samme som Nvidia. Dermed har ikke noen av selskapene incentiv til å presse prisene.

Det er altså ikke bare at spillere vil ha tilgang til strålesporing (som forbedrer realismen i grafikken) og DLSS-funksjonen (som gir høyere bildeflyt) som forklarer omsetningsveksten til Nvidia for tiden.

Senere i dag lanseres enda et nytt grafikkort fra Nvidia, mellomklassekortet RTX 3060. Disse kortene rapporteres allerede før salgsstart å være priset langt over Nvidias «anbefalte utsalgspris». Internasjonalt skal kortene også flere steder være listet med høyere prislapp enn det kraftigere RTX 3060 Ti, som er utsolgt de fleste steder.

Dette til tross for at RTX 3060 kommer med en såkalt fartssperre for mining bygget inn i fastvaren og grafikkbrikken. Fartssperren skal kunne detektere når kortet mines med, og halvere effektiviteten.

Nvidia har også annonsert at de vil slippe egne grafikkbrikker for mining det neste halvåret.

