Galaxy S21 har fått batteriproblemer etter oppdatering

Samsung Galaxy S21 er en meget god mobil, men etter en fersk oppdatering tappes batteriet ekstra fort for strøm. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vegar Jansen 10 Feb 2021 17:15

Både lesere her på Tek.no, samt brukere på Reddit og diverse andre fora , melder om at batteriet på Samsungs mobilflaggskip Galaxy S21 nå tappes unormalt fort.

Dette gjelder utgaven med Exynos-prosessor – altså den versjonen av mobilen som selges i Norge og Europa for øvrig. Flere av brukerne mener at problemet har oppstått etter at de installerte Samsungs nyeste «februar»-oppdatering.

Vi har kontaktet mobilprodusenten, som kan fortelle at de er på saken og jobber med en løsning.

– Samsung er klar over symptomer som kan føre til hurtig batteritømming under noen begrensede forhold, og det er planlagt en ny programvareoppdatering snart for å forbedre disse symptomene, får vi vite i en e-post fra Daniel Kvalheim i Samsungs PR-avdeling.

Oppskriftsmessig oppfordres brukerne videre til å sjekke etter oppdateringer regelmessig, da oppdatert programvare og applikasjoner etter sigende skal sikre den beste opplevelsen.

Ikke noe nytt

At batterikapasiteten lider etter en og annen oppdatering er ikke noen stor nyhet i seg selv, mener Tek.nos mobiltester, Finn Jarle Kvalheim – som for øvrig ikke er i slekt med Samsungs Daniel Kvalheim.

Tek.nos egen mobilguru Finn Jarle Kvalheim. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

– Dette skjer støtt og stadig – både med Samsung og med andre mobilprodusenter. Også Apple har hatt mindre vellykkede oppdateringer, blir vi minnet om.

Ifølge Finn Jarle er det heller ikke noe entydig mønster i når problemoppdateringene kommer. De kan gjerne dukke opp når produktet er helt nytt, men også når det har vært på markedet en stund. Trøsten er uansett at problemene sjelden varer spesielt lenge.

– Heldigvis kommer det som regel kjapt en ny oppdatering som fikser problemene. Sliter du med visse egenskaper i telefonen din, sjekk manuelt etter oppdateringer – gjerne hver dag, så du får beskjeden med en gang den er tilgjengelig. Hvis ikke pleier de uansett å dukke opp av seg selv, sier vår mobilguru.