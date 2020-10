Nye Chromecast støtter ikke Stadia

Vegar Jansen 1 Okt 2020 20:40

Googles nye «TV-dongel» Chromecast forventes nesten å selge i bøtter og spann. Men den har – i hvert fall enn så lenge – en stor svakhet sammenlignet med sin forgjenger Chromecast Ultra.

Den nye utgaven støtter nemlig ikke Googles egen spilltjeneste Stadia , som krever en Chromecast dersom man ønsker å spille rett på TV-en uten å måtte koble til en datamaskin.

I hvert er det ingen offisiell støtte, selv om The Verge klarte å snike det inn på den nye Chromecasten likevel.

Nye Chromecast kan styres uten mobiltelefonen og har dessuten fjernkontroll. Google

Dette betyr at folk ikke bare kan slenge seg ned i sofaen og enkelt bytte mellom Google TV – som altså er operativsystemet denne lille strømmeboksen kjører – og en spilløkt med Stadia.

Gitt at de har to Chromecaster tilkoblet, må de jammen opp med fjernkontrollen til TV-en også.

Men en slik løsning krever altså at man punger ut for en Chromecast Ultra i tillegg, som Google for øvrig ikke lenger selger separat på hjemmemarkedet. Og så er det jo litt snodig da, at Google slipper et «flaggskip» i Chromecast-serien uten slik støtte innebygd.

Samtidig er det klart at Ultra-utgaven er en enklere dings som ikke er «belemret» med et eget brukergrensesnitt, slik nye Chromecast er. Dette gjør det trolig enklere å få den til å virke som ønsket med Stadia.

Ikke i Norge ennå

Den manglende Stadia-støtten bør uansett ikke bekymre deg for mye. Her på berget er jo ikke den nye Chromecasten tilgjengelig ennå uansett, og det hadde ikke forundret oss om det først vil skje etter at Stadia-støtten er på plass – noe som visstnok skal skje en eller annen gang i løpet av første halvår 2021.