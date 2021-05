Ny sparkesykkel-lov er klar

Terje Pedersen, NTB

NTB 3 Mai 2021 11:56

Stortingsflertallet er enige om en ny lov som gir kommunene mer makt til å regulere utleie av elsparkesykler.

– Det må bli en orden på dette, sier SVs Karin Andersen tydelig til NTB.

På vegne av et flertall på Stortinget bestående av SV, Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF, fremmer hun mandag et nytt lovforslag som skal gi kommunene rett til å bestemme mer over elsparkesykkelutleien.

– Det er mange som liker disse sparkesyklene, og sånn sett har det vært en stor suksess. Men det har også vært problemer vi ikke kan leve med lenger. Blant annet høy fart der folk går, sier Andersen.

Hun er spesielt opptatt av de mange henslengte sparkesyklene på fortauene i de store byene.

– Det skaper store problemer for blinde og svaksynte, og det er mange med barnevogn og rullestol som ikke kommer seg forbi, sier stortingsrepresentanten.

– Har ryddet mye sparkesykkel

Loven som nå blir vedtatt, gir kommunene rett til å lage soner på offentlig grunn hvor sparkesyklene må utplasseres og parkeres. Forhåpentligvis kan det gi litt mer orden i sakene.

– Jeg er mye ute og løper og går i Oslo, og har ryddet mye elsparkesykkel. Jeg klarer både å hoppe og gå over dem, men det skal være framkommelig for alle, slår Andersen fast.

Kommunene får også mulighet til å lage hastighetsbegrensninger i enkelte områder.

Den nye loven kommer på toppen av nye trafikkregler for sparkesykler som regjeringen kom med i slutten av april, som blant annet regulerer fart, parkering og antall personer på sparkesykkelen.

Håper den er klar i juni

I tillegg til dette har regjeringen jobbet sammen med Stortinget om den nye sparkesykkelloven. Den vil gi kommunene mulighet til å ta gebyrer fra utleierne for å dekke kostnader til opprydding og administrasjon.

Dessuten får de mulighet til å lage en tillatelsesordning for utleie på offentlig grunn, slik at de selv kan stille krav og velge hvilke aktører de skal gi tillatelse.

Flere kommuner har bedt om dette i lang tid, og Andersen vedgår at den nye loven kommer vel sent til årets sommersesong. Men hun håper den videre behandlingen skal gå raskt.

– Jeg håper vi kan få den ferdig behandlet i Stortinget i juni, og i lovforslaget står det at loven skal tre i kraft straks, sier Andersen, som påpeker at kommunene allerede nå kan begynne arbeidet med lokale forskrifter knyttet til loven.