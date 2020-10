Nå er iPhone 12-datoen offisiell

Apple «bekrefter» 5G.

Slik ser Apples innkalling til iPhone-lansering ut. Apple

6 Okt 2020

13. oktober er datoen Apple oppdaterer iPhonene sine. Ifølge invitasjonen går lanseringen av stabelen klokken 10 på formiddagen i California, som skulle bety klokken 19.00 her hjemme.

Som med Apples tidligere lanseringer og tilstelninger i år blir det en ren nettoverført lansering som alle kan delta på.

Og som alltid hinter Apple litt i forkant. Denne gangen lyder hintet som følger; «Hi, speed».

Hva slags «speed» sier vi hei til?

Apples iPhoner er blant de siste flaggskipmobilene på markedet som hverken har 5G-tilkobling eller de raske skjermene med 90 eller 120 hertz oppdateringsfrekvens.

5G er definitivt forventet for en eller flere iPhoner, mens 120 hertz-skjermer er mer usikkert. Begge deler har imidlertid vært på ryktebørsen i lang tid.

Fordelen med 5G er raskere nett med bedre kapasitet der man ferdes. Det kan bety mer stabil tilkobling på toget i rushtiden, og når pandemien en gang er slått ned, kan det etter hvert bety at det er lettere å nå ut med alt fra samtaler til videosnutter fra stadion når favorittlaget skårer.

Slik er hele plakaten som landet i innboksen til redaksjonen nettopp. Apple

Foreløpig er det kun såkalt «sub 6»-5G som er støtte for i 5G-telefoner, men etter hvert vil vi også se telefoner basert på såkalt millimeter wave - altså frekvenser oppe rundt 25–26 GHz. Det er i disse områdene man virkelig får de store gevinstene på båndbredde - men til gjengjeld når de ikke så langt. Om iPhone 12 kan raske med seg støtte for disse teknologiene i samme slengen er usikkert.

Raskere skjermer gjør det langt mer behagelig å se film eller å panorere rundt i tekst på mobilskjermen. Et jevnere bilde med jevnere rulling er rett og slett bedre for øyene, og forskjellen ned til «gammel» 60 hertz-teknologi er synlig for de fleste, selv om forskjellen mellom 90 og 120 hertz som er mellom en del telefoner ikke er i nærheten av like synlig.

Kan bli en større gradering av funksjoner

Selvfølgelig kan vi forvente nye, raskere prosessorer, og antakeligvis en del funksjoner i iOS 14 som vi så langt ikke har fått se på de eldre modellene som støttes av operativsystemet.

Det spørs like fullt om man ikke bør forvente en gradert opplevelse i hva man får i denne omgangen. For iPhone 11-modellene var selve brukeropplevelsen svært lik, ved at det i hovedsak var fraværet av et kamera og annerledes skjermteknologi og -oppløsning som var forskjellen ned fra Pro-modellene.

Ryktene så langt skal ha det til at vi kan få se fire nye iPhoner ved Apples store lansering. Stor og liten vanlig iPhone 12 - i tillegg til stor og liten iPhone 12 Pro.

Det har blitt spekulert i at hvis de nye iPhonene får 120 hertz-skjermer, vil det kanskje bare være å finne i toppmodellene. 5G-funksjoner henger ofte tettere fast i selve brikkesettet telefonene er basert på, så der er det mindre sannsynlig, om enn ikke utenkelig, med forskjeller fra topp til bunn i modellutvalget.

Vi følger selvfølgelig lanseringen, om enn fra hjemmekontoret.