Vipps lanserer mobilabonnement

Og de har et ess i ermet: Endeløs rollover.

Gorm Kallestad / NTB

Vipps lanserer i dag det de kaller Norges første «mobilapponement», hvor alt man trenger å gjøre for å bestille er å «slå det på» i Vipps-appen. De frister også med endeløs data rollover (at ubrukte data i én måned legges til på neste måneds datakvote), slik at du kan fortsette å spare data så lenge du vil.

Vipps begrenser deg kun oppad til 1.000 GB, ikke maks en ekstra datakvote, slik det fungerer hos de fleste andre mobiloperatører.

− Gjennom brukertesting og innsiktsarbeid ser vi at veldig mange oppfatter mobilabonnementet sitt som vanskelig og uoversiktlig. Derfor tenkte vi at her var det en god anledning til å bruke forenklingserfaringen vår på nye områder og løse en ny floke med Vipps mobil og vårt mobilapponnement! Vi gleder oss til å få tilbakemeldinger fra brukerne for å teste og lære videre, sier Elisabeth Haug, sjef i Vipps mobil, i en pressemelding.

Kun 50 prosent av brukerne har foreløpig fått tilgang i appen, opplyser Vipps til Tek.no, men det skal rulles ut til alle i løpet av torsdag.

I tillegg til ubrukte gigabytes for evig, er det full fart, fri tale og SMS, samt fri bruk i EU/EØS-området. Vipps har Telenor-dekning.

4, 15 eller 30 GB

Mobilapponementet starter automatisk på 15 GB, så kan du selv justere fritt ned til 4 GB eller opp til 30 GB.

4 GB koster 250,-, mens du betaler 399,- for 15 GB. I tillegg har Vipps et såkalt Boost-abonnement med 30 GB til 599,-. Du kan justere opp når du vil og betale mellomlegget, mens du beholder alle de kjøpte dataene om du justerer ned igjen, men du får naturlig nok ikke igjen pengene.

Du kan dessuten kun bruke inntil 30 GB av de oppsparte rollover-dataene i EU/EØS i løpet av en måned. Ekstra data i EU/EØS koster 25 kroner per gigabyte.

Om vi sammenlikner med konkurrentene ser vi at Vipps-løsningen er relativt gunstig på det laveste nivået, mens konkurransen er voldsom på de to øverste nivåene.

null Vipps Billigste konkurrent Pris konkurrent 4 GB 250,- Norgesenergi, Skymobil, Chilimobil, Release 249 kr 15 GB 399,- Chilimobil* 349 kr 30 GB 599,- Chilimobil* 399 kr

* = Happybytes har også abonnementet 1 om dagen, hvor du får 1 GB hver dag til 298 kroner i måneden. Gunstig om du har et veldig jevnt bruksmønster.

Greie utenlandspriser

Ser vi på resten av betingelsene til Vipps ser det også rimelig gunstig ut.

Vipps priser utenlandsdataen sin per gigabyte, og tar altså 25 kroner per gigabyte i EU og EØS, 100 kroner i sone 2 (med land som USA, Australia og Thailand), 400 kroner i sone 3 (blant annet Brasil, Egypt, Indonesia, Mexico og Tyrkia) og 2.250 kroner i resten av verden (blant annet Somalia, Tahiti og Tadsjikistan).

100 kroner per gigabyte i sone 2 er eksempelvis på nivå med de aller billigste, som Happybytes. Å ringe og sende melding er imidlertid noe dyrere hos Vipps, med 2 kr/min og 1 kr/SMS.

Dessuten må du fylle på «utenlandskontoen» før du reiser utenfor EU/EØS, og så vil forbruket bli trukket fra kontoen din etter hvert som du bruker data, ringer og sender meldinger. Kanskje ikke så praktisk, men du slipper i alle fall ubehagelige overraskelser når regningen kommer.

Vipps tar for øvrig ikke betalt for BankID, slik enkelte andre gjør. Vipps-abonnementet fungerer foreløpig kun med fysisk SIM-kort, og det vil ikke være mulig å få tvilling- eller data-SIM foreløpig. eSIM står høyt på prioritetslisten når abonnementet skal videreutvikles, opplyser Vipps’ kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes til Tek.no.

