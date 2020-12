Apple dominerer i mobilmarkedet i Norge

Nordmenn vil ha iPhone, og helst toppmodellen.

Mange nordmenn vil ha ny mobil fra Apple, her er en iPhone 12 Pro. Niklas Plikk, Tek.no

Vegar Jansen 3 Des 2020 16:30

Det er ingen hemmelighet at velbeslåtte nordmenn er glade i Apple og selskapets produkter. Derfor burde det heller ikke komme som noen overraskelse at siste skrik i iPhone – som i år kom senere enn vanlig – har solgt i bøtter og spann denne høsten.

Hele åtte av de ti mest solgte smarttelefonene i november er iPhoner, får vi vite av Telia i en pressemelding . Av disse er de tre øverste plassene tatt av den nye iPhone 12 i forskjellige utgaver: iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 Pro og den «vanlige» iPhone 12 .

Den eldre Apple iPhone 11 har sneket seg inn på fjerdeplass, før iPhone 12 mini og den litt mer behagelig prisede iPhone SE fra 2020 .

Kun to Android-mobiler er altså med på lista, og begge er fra Samsung. Disse har lagt seg på syvende- og tiendeplass, og er henholdsvis Galaxy S20 FE 5G og Galaxy Note 20 Ultra 5G .

Hele lista fra Telia ser slik ut:

Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPhone 12 Pro Apple iPhone 12 Apple iPhone 11 Apple iPhone 12 mini Apple iPhone SE (2020-utgaven) Samsung Galaxy S20 FE 5G Apple iPhone 11 Pro Max Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Nå må det selvfølgelig legges til at dette kun er en liste over det Telia har solgt gjennom 55 Telia-butikker, via sine nettsider og gjennom sitt kundesenter.

Vi skal også huske at Telia ikke har all verdens utvalg – Huawei og Nokia glimrer blant annet med sitt fravær. Videre fører de desidert flest modeller fra nettopp Apple og Samsung.

De som er ute etter en annen type mobiltelefon, vil derfor også trolig oppsøke en annen butikk.

Telenor og Elkjøp bekrefter

Hos konkurrenten Telenor meldes det også om solid Apple-dominasjon, selv om salgstallene fra den kanten forteller at Samsung i tillegg er på ballen med den relativt rimelige Galaxy A51 .

Dessuten foretrekker Telenors kunder den «originale» Galaxy S20 5G fremfor den nyere og rimeligere «Fan Edition»-modellen, som visstnok faller rett utenfor topp ti.

Her er Telenors liste:

Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPhone 12 Pro Apple iPhone 12 Apple iPhone 12 mini Apple iPhone 11 Apple iPhone SE (2020-utgaven) Samsung Galaxy S20 5G Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

I toppen ser vi omtrent de samme takter som Telia melder om i sin liste, om enn med en liten rokering mellom fjerde- og femteplass.

I tillegg har vi også sjekket med Elkjøp, som ikke vil gi oss noen spesielle detaljer vedrørende mobilsalg i sine butikker, men de bekrefter at Apple også dominerer den siste månedens liste fra den kanten.