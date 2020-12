Fortnite Chapter 2 - Season 5 er lansert

Samarbeider med «The Mandalorian».

Baby Yoda er på plass i Fortnite. Epic Games/Skjermdump fra YouTube

Torstein Norum Bugge 2 Des 2020 07:10

Fortnite-utvikler Epic Games viste i dag frem de første trailerne til sesong 5 i spillets «andre kapittel», med tittelen «Zero Point». Den nye sesongen har vært lenge etterlengtet av spillere verden rundt, og i går ble sesong 4 avsluttet med et brak – og deretter full stillhet.

For Fortnite stengte rett og slett ned i går kveld rundt 22:30 norsk tid, etter en heftig avslutning på sesong 4 der Marvel-skurken Galactus truet med å sluke hele Fortnite-verdenen.

Etter avslutningen ble spillerne møtt av en åtte timer lang nedtelling, og et utilgjengelig spill frem til 09:00 norsk tid. Klokka 06:00 ble det imidlertid publisert to trailere på Fortnites YouTube-kanal, som viser frem den nye sesongen. Først ut var en «Story Trailer»:

I tillegg viser den andre traileren frem deler av «Battle Pass»-et og en del av sesongens nyheter:

Endringer på kartet – ørken i midten

Som alltid med nye sesonger i Fortnite er det store endringer på gang på Fortnite-øya, deriblant en ny og enorm ørken i midten av kartet. Dette er, dersom man følger med på Fortnite-historien, stedet der Galactus forsøkte å «høste» planetens «Zero Point». Om du ikke er veldig oppdatert på hverken Fortnite- eller Marvel-lingo kan vi kort oppsummere det slik: stor rom-skurk forsøkte å sluke planeten, noe som ble avverget.

Selve avvergelsen var det spillerne fikk oppleve rett før serverne stengte ned, og hendelsene etterpå er det som vises i «Story Trailer»-en. Og resultatet var en gedigen ørken i midten av øya, med en rekke nye steder å lande spredt rundt om.

Eksempelvis har en helt ny gladiator-arena fått plass der, og en kombinasjon av de gamle stedene «Tilted Towers» og «Salty Springs» har fått navnet «Salty Towers».

Et tema for den nye sesongen ser ut til å bli hodejegere, akkurat slik som Mando fra «The Mandalorian». En rekke andre hodejegere fra andre universer har også fått plass, samt noen fiktive som Epic Games har funnet opp fra bunnen av.

Ja, også er «Baby Yoda» på plass som en «backbling».

Mange nye våpen og nyttige gjenstander

Det ser også ut til å bli store endringer på våpenfronten i spillet, deriblant flere splitter nye rifler og hagler. I sistnevnte kategori er det bekreftet at det i alle fall vil bli reintrodusert tre gamle kjente:

Double Barrel Shotgun (Mythic)

Tactical Shotgun

Charge Shotgun

Dermed kan det også spøke for den for mange kjente og kjære «Pump Shotgun»-en. I tillegg kommer en rekke våpen som tilhører de mange hodejegerne, deriblant signaturvåpenet fra «The Mandalorian» som kan brukes som både et stikkvåpen og et skytevåpen.

Ja, også er det lekket en rekke nye fisk og andre gjenstander som helt garantert vil gi en rekke nye mekanikker, samt bringe tilbake gamle. Det er eksempelvis lekket en fisk som lar deg teleportere rundt på kartet, akkurat som de gamle «Rift-to-go»-gjenstandene.

Mer finner vi altså ut når serverne faktisk blir tilgjengelige klokka 09:00 norsk tid.