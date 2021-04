Apple varsler lansering

Kan handle om nye iPader og helt nytt Apple-produkt.

14 Apr 2021

Apple har sendt ut invitasjoner til å følge en stor lansering fra hovedkvarteret i California. Som vanlig sier de ikke allverden selv om hva som er i vente, men datoen og et hint har vi fått.

Den 20. april klokken 19 norsk tid skal de nye produktene avsløres, og arrangementet har fått navnet «Spring Loaded», fulgt av Apple-logoen som en krølltegning.

Navnet «Spring Loaded» betyr direkte oversatt noe slikt som «fjærbelastet», men det kan også bety noe så enkelt som «søkklastet vår», og har dermed dobbel betydning - Apple har tradisjon for å like litt utydelige hint. Akkurat hva årets slagord betyr er vanskelig å tolke. Men grafikken som følger med antyder sterkt at det skal handle om noe som støtter håndskrift, og i Apples univers betyr det Apple Pencil - pennen som fungerer med iPad-modellene.

Fra før har det typisk vært vårlanseringen en plass mellom mars og april som har tatt for seg noen av de viktigste iPad-nyhetene.

iPad Mini og iPad Pro

Appleinsider spekulerer i at det denne gangen er tid for en ny iPad Pro, eller en ny iPad Mini - eller begge deler. Inneværende iPad Pro kom for såvidt over ett år siden . Da skjedde det ikke veldig mye nytt med nettbrettet sammenliknet med det det erstattet - en ny avstandssensor for utvidet virkelighet (AR) kom på plass på baksiden, og kraftigere innmat dukket opp på innsiden.

iPad OS-programvaren fikk dessuten endelig musestøtte. Men utover det var produktet vi testet i april relativt likt det foregående produktet.

Denne gangen melder både Appleinsider og 9to5Mac at det kan være snakk om en større oppgradering for iPad Pro. Det er snakk om at nettbrettene kan få såkalt Mini LED-skjerm. Det betyr en slags mellomting mellom dagens LED-baklyste LCD-skjermer og selvbelysende OLED-skjermer, og i og for seg den kommende Micro LED-teknologien.

Mini LED er som en tradisjonell LCD-skjerm ved at den har et vanlig LCD-panel bygget inn. I motsetning til OLED eller Micro LED snakker vi ikke om skjermpunkter som belyser seg selv. Men i stedet deles belysningen bak panelet opp i massevis av småpunkter som styres individuelt - på sett og vis ekstremversjonen av belysningssonene som TV-en din antakeligvis har flere av.

iPad Pro har fått støtte for mus og et kraftigere kamera. Det har også typisk vært den kraftigst motoriserte iPaden på markedet, med både heftig prosessor og 120-hertz skjerm. Nå kan skjermteknologien få seg enda et stort hopp med Mini LED-teknologi. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mini kan bli større

Hva som er i vente for dagens iPad Mini er vanskeligere å si - det går ikke like mange konkrete rykter om Apples minste nettbrett med knapt åtte tommers skjerm. Men det har i varierende grad vært prioritert av selskapet, og dagens modell ble lansert for to år siden, og før det ble nettbrettet sist oppdatert i 2015. Utgående modell hadde altså rukket å bli nesten fire år gammel før det fikk seg en oppfrisking .

Med to år siden siste oppdatering kan det godt hende Apple har husket på det vesle nettbrettet og planlegger å oppdatere det før det blir fullt så gammelt på nytt.

Spekulasjonene for iPad Mini er at skjermen kan bli større uten at produktet faktisk blir det. Frem til nå har en 7,9-tommers skjerm vært normalen, men ryktene vil ha det til at det kan bli ny design og 9-tommers skjerm på nye Mini. I så fall kan det dreie seg om en designoppdatering til samme uttrykket som vi kjenner fra iPad Pro og iPad Air.

iPad Mini fikk forøvrig Pencil-støtte ved forrige oppdatering, men da førstegenerasjonen av Apple-blyanten. Brettene med USB C-tilkobling, Pro og Air, bruker andre generasjon Pencil, som lades trådløst.

iPad Mini har så langt sett ut som en liten variant av en vanlig iPad. Men n å kan det hende skjermen vil ta opp en mye større del av arealet. I så fall vil rammene krympe. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sporingsbrikker fra Apple

Et annet produkt som nevnes av nettstedene som omtaler lanseringen er de lenge ryktede AirTags-brikkene. Dette er sporingsbrikker som vi kan være nokså sikre på at finnes i Apples system en eller annen plass. De har nemlig dukket opp både i Apples hjelpevideoer og i kildekoden for Apples operativsystemer.

Apple har også beredt grunnen litt for en mulig utvidelse av økosystemet da de for en uke siden utvidet «Hvor er»-funksjonen med plass til «Objekter» , der du kan søke opp ting som ikke er iPhoner, iPader, Macer og liknende. Frem til nå har det vært Apples egne, vanlige produkter du har kunnet søke etter.

AirTags er ventet å være såkalte sporingsbrikker - den typen du kan feste på kameraet ditt eller på nøkkelknippet, og søke etter eller få til å lage lyd via en app på mobilen. Det kan hende du kjenner konseptet via eksisterende produkter så som Tile-serien eller Samsungs relativt nylanserte Smart Tag.

Kommer de store oppdateringene?

Både nye Macer og nye øreplugger nevnes i sammenheng med lanseringen den 20. april, men dette er produkter som gjerne ikke har noen spesiell årstid de lanseres på, og der vi vet mindre om hva vi kan forvente.

Som vanlig for det siste drøye året henger også mulige produksjonsproblemer og kronglete tilgang som en skygge over lanseringen. Det kan spesielt være Micro LED-tilgangen som blir vanskelig, og dermed kan vi for det som kanskje er første gang i historien (?) se ventelister på Apples nettbrett.

Samtidig kan trøblete produksjonsstart også bety noe så enkelt som at de mest ambisiøse produktoppdateringene skyves et stykke fremover i tid, til neste gang det er naturlig å oppdatere produktene.

I tillegg til vårlanseringen har selskapet typisk sluppet nye utgaver av Apple Watch og iPhoner på høsten, og hatt en mellomlansering under utviklermessa WWDC på sommeren.

Det kan forøvrig også skje nye ting med Apple TV og muligens med smarthøyttalere .