Intel har laget sin egen laptop

Men de skal ikke selge den selv.

Intels nye NUC M15 er et slags halvfabrikatmaskin som andre produsenter kan sette inn lagring i og selge selv. Intel

Stein Jarle Olsen 20 Nov 2020 11:30

Intel har utviklet sin egen bærbare PC kalt NUC M15. De skal imidlertid ikke produsere den selv, men tilbyr den som et slags byggesett til småprodusenter, som så kan sette inn egen lagringsløsning og eventuelt programvare - såkalt whitelabel.

NUC-serien til Intel (NUC står for «Next Unit of Computing») er mest kjent for bittesmå desktop-maskiner som leveres uten lagring og RAM, men nå utvides den altså til en laptop. Men der Intels NUC-maskiner tidligere har vært solgt under Intel-merkevaren, er det altså ikke slik for den nye bærbare maskinen.

Under 15 millimeter tykk

Selve NUC M15 har en 15,6-tommers IPS-skjerm med full HD-oppløsning med eller uten touchstøtte. Den leveres med en 11.-generasjons Intel-prosessor, enten Core i5–1135G7 eller Core i7–1165G7, og 8 eller 16 GB RAM som er sveiset fast til hovedkortet og dermed ikke kan byttes eller utvides. Grafikken er integrert, i form av Intels Iris Xe.

På mange måter kan man se på NUC M15 som en konkurrent til typiske produktivitetsmaskiner som Dell XPS 13 og kanskje også MacBook Air eller Pro, men med 15-tommers skjerm. Den måler for øvrig 14,9 millimeter i tykkelse, er bygget i aluminium og veier 1,65 kilo, ifølge The Verge , som har fått ta en nærmere kikk på maskinen.

I tillegg har den to USB-C-porter med Thunderbolt 4-støtte, to USB-A-porter, hodetelefonport og HDMI-utgang. Batteriet er på 73 wattimer, som skal gi inntil 16 timers videoavspilling. Kameraet støtter ansiktspålogging med Windows Hello, og maskinen har Wi-Fi 6-støtte.

Intel

Ikke første gang

Intel sier maskiner basert på NUC M15 vil dukke opp fra og med januar. Dette er faktisk heller ikke første gang brikkeprodusenten designer en laptop. De laget i 2019 gamingmaskinen MAG-15, som ble solgt av merker som Schenker i Europa og Eluktronics og Maingear i USA. Også Kompletts Khameleon-serie er basert på MAG-15, og byr på gode spesifikasjoner i et tynt og ganske lett kabinett til gamingmaskin å være.

Da vi testet Khameleon P9 konkluderte vi med at den ga god ytelse for pengene og meget god batteritid, men at den støyer mye og blir svært varm under last. Vi noterte også at kameraet var svakt og pekeplata upresis.