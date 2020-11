Solgte PlayStation 5 for 20.000 kroner på Finn

– Har aldri opplevd noe lignende.

Skjermdump, Finn.no

Niklas Plikk 19 Nov 2020 12:49

I dag ble PlayStation 5 offisielt lansert i Norge, og de få nettbutikkene som har lagt den ut for salg har enten falt helt sammen, eller blitt utsolgt på minutter.

Med så stor etterspørsel er det ikke rart at noen også har søkt lykken på Finn.no. Der har én PlayStation 5 med masse tilbehør allerede blitt solgt for 20.000 kroner.

– Det var en helt ekstrem interesse. Jeg har aldri opplevd noe lignende. Det bare rant inn meldinger. Annonsen har over 2600 views på bare noen minutter, forteller personen som la ut annonsen på Finn.no, til Tek.no.

Personen har ønsket å være anonym.

– I starten fikk jeg inn en haug av forskjellige bud - 6000 - 8000 - 10.000 - på bare konsollen - før jeg begynte å få meldinger av folk som var villige til å betale summen jeg hadde lagt den ut for hele pakken.

Til slutt ble altså konsollen, en ekstra håndkontroller, hodetelefoner, spill og litt mer - en pakke som selges i butikkene for 9.999 kroner - solgt for 20.000 kroner.

– Kjøpte ikke bare for å selge videre

Personen sier han ikke kjøpte konsollen bare for å selge den videre:

– Jeg kjøpte den på forhåndssalg på Platekompaniet, og fikk beskjed i dag tidlig at den var klar for henting på Deli De Luca, så da dro jeg og hentet den hjem. Jeg kjøpte den jo egentlig for å ha selv, men så viste det seg at sønnen min også hadde fått tak i et eksemplar, så da valgte vi å selge den jeg hadde kjøpt, forteller personen.

Personen jobber i Sony Norge, og mange lesere har sendt tips til Tek.no om det som kan se ut som en uheldig kobling. Men vi får forklart at personen ikke har noe som helst med PlayStation 5 eller lanseringen å gjøre:

– Jeg har ingen som helst kobling mot PlayStation, og kjøpte konsollen som en privatperson som alle andre på Platekompaniet. Det er Nordisk Film som er distributør for PlayStation i Norge, og Sony har ingenting med konsollen å gjøre her i landet, forklarer han.

Han medgir at han tenkte ansettelsesforholdet kunne skape forvirring, men valgte likevel å selge konsollen fordi han mener han ikke har gjort noe galt.

Vi har også sett kvitteringen fra Platekompaniet som bekrefter kjøpet av PlayStation 5-pakken.

For ordens skyld: Finn.no er eid av Schibsted, samme konsern som eier Tek.no gjennom VG.