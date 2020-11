Porsche Taycan satte verdensrekord

42 kilometer sammenhengende «drift».

Porsche Taycan RWD på en av sine 210 runder rundt driftebanen ved Hockenheimring. Skjermdump

Finn Jarle Kvalheim 25 Nov 2020 12:57

Drifting er en motorsportøvelse for sinte, bakhjulsdrevne biler der målet er å opprettholde sammenhengende sleng på bilen gjennom lange og vekslende svinger. Som regel brukes fossilbiler, og gjerne rimelige, men raske sportsbiler fra et tiår eller to tilbake i tid - der elektronikken ikke blir så altfor frustrert om stussen mister litt bakkekontakt.

Men nå melder Electrek at Porsche har satt verdensrekord for lengste drift med en elektrisk bil med sin bakhjulsdrevne versjon av Taycan. Hele 42 kilometer klarte de å kjøre den med rumpa ut.

Det betyr at bilen har spunnet og hatt sleng i en strekning som tilsvarer hele E18 mellom Oslo og Drammen.

Kjørte 210 runder i sirkel

Det spinnville rekordforsøket ble selvfølgelig ikke gjennomført på offentlig vei - skjønt, hvem vet hva som er selvfølgelig i et land der du kjører så fort du bare vil på enkelte veier. I stedet ble det gjort ved Hockenheimring som er vertskap for alt fra Formel 1-løp til et Porsche Experience Center der produsenten og fans av den kan teste bilene sine.

Selve anlegget er en stor racerbane med flere sløyfer laget for lange billøp, men rekordforsøket ble gjennomført på en søkkvåt driftebane ved siden av hovedbanen, der bilen gjorde unna hele 210 runder før den ga seg.

Slik så det ut da rekorden ble satt:

Kinesisk Taycan-variant

I Europa får du ikke kjøpt Taycan uten firehjulsdrift, men bilen som ble brukt er en variant som foreløpig kun selges i Kina, med bare bakhjulsdrift. I tillegg ble stabilitetsprogrammene i bilen skrudd av for å tillate den å skrense i hele 55 minutter.

– Når stabilitetsprogrammene er av er det ekstremt lett å drifte med en elektrisk Porsche, forklarte racinginstruktør Dennis Retera som hadde æren av å kjøre de 210 rundene rundt den samme 200 meter lange smultringen før han ga seg.