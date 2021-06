OnePlus lanserer en ny og enda billigere OnePlus Nord

Budsjettfavoritten får en oppfølger.

OnePlus Nord kommer nå i «Core Edition», med noen mindre endringer og det som skal være lavere pris. OnePlus

Stein Jarle Olsen 10 Juni 2021 16:15

OnePlus Nord er sannsynligvis den beste budsjett-telefonen som noen gang er lansert, og vi delte ut en skinnende 10/10-karakter i fjor sommer . Vi var kanskje ikke like begeistret for den rimeligere Nord N10 , men nå kommer OnePlus med ytterligere et alternativ.

«Core Edition»

OnePlus Nord CE 5G, som nykomlingen heter, plasserer seg nemlig omtrent midt mellom Nord og N10 - i alle fall i teorien. Veiledende utsalgspris er nemlig satt til 3490 kroner, som er akkurat det samme som enkelte kjeder allerede selger Nord til. Hvis vi går ut fra det som vanligvis er veiledende salgspris på Nord, altså 3990 kroner, er CE - eller Core Edition - altså 500 kroner billigere.

Den største forskjellen på de to? En litt mer nedstrippet prosessor i nykomlingen. Core Edition har nemlig fått en Snapdragon 750-brikke, mot Snapdragon 765 på Nord. I praksis vil imidlertid forskjellen på disse to være veldig små. 765 har en litt kraftigere grafikkbrikke, mens prosessorytelsen i praksis skal være omtrent den samme.

OnePlus

Mye av det samme

Du får også et hovedkamera på 64 megapiksler (f/1.79), et ultravidvinkelkamera på 8 megapiksler (f/2.25) og et 16 megapikslers selfiekamera (f/2.45). Den vanligvis smått ubrukelige makrolinsa på to megapiksler orker vi knapt å nevne.

Det betyr for øvrig at CE har litt annerledes oppsett enn på Nord, som hadde et hovedkamera på 48 megapiksler og et selfiekamera på 32.

Den raske 90 Hz AMOLED-skjermen fra Nord fåes fortsatt i CE, med en oppløsning på 2440 x 1080 piksler. Det gjør også relativt rask lading ved 30 watt, som skal la deg lade fra 0 til 70 prosent på en halvtime, og Nord CE vil i likhet med Nord og andre OnePlus-telefoner unngå å ligge på 100 prosent batteristatus lenge om telefonen ligger tilkoblet en lader etter at den er fulladet.

Batteriet er dessuten blitt oppgradert ørlite i denne nye versjonen, fra 4115 til 4500 mAh. Snapdragon 750 er en litt mer strømhungrig brikke enn 765 er, så dette kan nok være for å kompensere for det.

Hodetelefonporten returnerer

Tross større batteri er både vekt og tykkelse redusert noe, fra 184 gram og 8,2 millimeter til 170 gram og 7,9 millimeter. Core Edition har dessuten fått en funksjon Nord ikke hadde, nemlig 3,5 mm-inngang for hodetelefoner. Det er ikke så vanlig på mobiltelefoner i disse dager, og kanskje spesielt ikke på modeller som allerede hadde «mistet» porten.

OnePlus Nord CE 5G kommer i salg 21. juni, og vil komme i to versjoner. En versjon med 8 GB RAM og 128 GB lagring vil koste 3490 kroner, mens versjonen med 12 GB RAM og 256 GB lagring vil koste 4290 kroner.

OnePlus lover dessuten to års programvareoppdateringer og tre års sikkerhetsoppdateringer.

Andre gode budsjett-telefoner er for øvrig Motorola Moto G 5G til rundt 3000 kroner og til dels Samsung Galaxy A52 og A72 - selvfølgelig i tillegg til den eksisterende OnePlus Nord.