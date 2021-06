Slik vil hodesporingen på AirPods fungere med Apple TV

Apples AirPods Pro og AirPods Max får støtte for såkalt spatial audio (romlyd) med hodesporing også med Apple TV fremover. Der har Apple måttet lage en litt annen løsning enn på iPhone og iPad. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 10 Juni 2021 08:44

Én av nyhetene som kom frem på Apples WWDC-lansering tidligere denne uken, er at AirPods Pro og Max får såkalt romlyd med hodesporing også med Apple TV og Mac-maskiner med M1-prosessor. Det betyr at du får en form for surroundlyd i ørene, i tillegg til at hodetelefonene kan simulere at lyden kommer «fra» TV-en.

Men hvordan skal det egentlig fungere? iPhone og iPad, som romlyden tidligere har fungert med, har jo akselerometre og gyrosensorer som H1-brikken i AirPods Pro og Max kan bruke til å avgjøre hvor hodetelefonene befinner seg i forhold til skjermen. Det har ikke Apple TV, så Apple har måttet lage en annen løsning her.

Den løsningen ble at hodetelefonene vil merke at du sitter og ser fokusert på ett og samme punkt, altså TV-en, i en tid. Da vil de låse fokuset for lyden på det punktet, slik at det for deg høres ut som om lyden kommer fra TV-en. Når du så reiser deg vil sporingen aktiveres på nytt, har Apple opplyst til oss.

Funksjonen skal dukke opp i den nye tvOS-oppdateringen til høsten.

Tilkobling av AirPods til Apple TV skal også bli enklere, ved at det spretter opp en tilkoblingsforespørsel på skjermen om du tar hodetelefonene ut av etuiet i nærheten av boksen.

Flere nye funksjoner

AirPods-modellene får også nye funksjoner i kommende iOS 15 . De skal blant annet kunne hjelpe deg å høre hva personen foran deg sier og dempe omgivelseslyden. Pro og Max får en slags innebygget sporingsbrikkefunksjon hvor de kobler seg til iPhoner som passerer om du har mistet dem. Disse sender så plasseringen anonymt til deg.

AirPods-modellene vil fremover også kunne lese opp varslinger fra telefonen din, ikke bare fra SMS-er. Her kan du velge akkurat hvilke apper som skal få sine varslinger lest opp. Apple har også flyttet selve behandlingen av Siri-kommandoer til lokalt på enheten, slik at mange kommandoer kan utføres også uten nett-tilkobling.

Disse vil dukke opp i iOS 15, som også lanseres til allmennheten i høst, vanligvis sammen med nye iPhone-modeller.