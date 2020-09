Sony med gode nyheter til PC-spillere

Men gode nyheter kommer sjelden alene.

Guerrilla Games. Det tidligere Sony-eksklusive Horizon Zero Dawn ble sluppet til PC i sommer.

Anders Brattensborg Smedsrud 1 Sept 2020 08:58

Sonys PlayStation 5 er planlagt lansert senere i år, og mange vurderer nok å skaffe seg en konsoll for å få tilgang til noen av de eksklusive titlene som bare slippes på plattformen.

I sin siste kvartalsrapport kommer imidlertid Sony med en melding som kan glede mange som ikke ønsker å punge ut ekstra for en spesifikk konsoll bare for enkelte eksklusive spill.

Sony skriver blant annet at de vil «utforske å utvide katalogen vår med førstepartstitler til PC-plattformen». Førstepartstitler betyr at titlene er utviklet av et spillstudio som er heleid av Sony.

annonse Sony PlayStation 5 Sjekk prisen

Stor endring for Sony

Dette er en kolossal endring fra tidligere, hvor Sony har vernet rundt sine eksklusive spill for å selge så mange konsoller som mulig samt skille seg fra konkurrentene Microsoft og Nintendos konsoller.

Når det er sagt kommer ikke grepet helt overraskende. Sony har allerede eksperimentert med det samme da de slapp det tidligere PlayStation-eksklusive spillet Horizon Zero Dawn til PC i sommer.

Trolig har denne erfaringen gitt mersmak for Sony, som først og fremst gjør dette for å, med egne ord, «fremme ytterligere vekst i lønnsommeheten» deres.

Sony forteller i kvartalsrapporten ingen ting om hvilke titler PC-spillere kan forvente å se dukke opp utenfor PlayStation-universet fremover, ei heller om de ser for seg samtidige lanseringer på konsoll og PC.

Rivalen Microsoft, som ved tidligere anledning har uttalt at de slettes ikke ser på Sony som noen rival, slipper som hovedregel sine egne spill til Xbox og PC samtidig. Microsoft har imidlertid ikke på langt nær like mange kjente eksklusive titler son Sonys PlayStation-plattform, så risikoen er helt klart størst for Sony her.

Spøker for gamle spill på konsollen

Samtidig med at Sony annonserer at de myker opp rundt egne eksklusiver danner en tekst på Sony-partner Ubisofts nettsider mer spekulasjon rundt PlayStation 5 sin bakoverkompatibilitet.

Teksten, som nå ser ut til å være fjernet, omhandlet ifølge Cnet hvordan PlayStation 5 ikke ville være bakoverkompatibel med spill sluppet før PlayStation 4-æraen.

Dagens PlayStation 4 lar deg kun strømme enkelte titler fra tidligere generasjoner konsoller gjennom selskapets strømmetjeneste, PlayStation Now. Dette til sterk kontrast fra Microsoft, hvis Xbox One-konsoller kan spille av de fleste titler helt tilbake til den originale Xbox fra 2001. Microsoft har uttalt at deres kommende Xbox Series X vil bli den mest bakoverkompatible konsollen noensinne , og til og med forbedre spillene på flere måter.