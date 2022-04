Dette betyr emojiene du bruker

Instagram har analysert én milliard kommentarer.

Det er ikke alltid like lett å beskrive følelsene dine med bokstaver, ord og setninger - av og til trenger du noe mer, som for eksempel emojier.

De små ikonene har blitt ekstremt populære de siste årene, og Instagram-utvikler Thomas Dimson tror han vet hvorfor. I et blogginnlegg beskriver han hvor mye vi faktisk bruker emojier i innlegg på nettet, og hva de små tegnene egentlig betyr. Det hele er basert på data fra én milliard Instagram-kommentarer.

Enorm vekst

For bare fem år siden var det omtrent ingen som brukte de små smilefjesene - hverken på nett, tekstmeldinger eller i kommentarer. Det endret seg imidlertid i 2011, da iPhone-brukere fikk tilgang til egne emoji-tastatur:

2011 - året vi sluttet å kommunisere med bare tekst. Foto: Instagram

Emojibruken på Instagram eksploderte, og på bare seks måneder gikk de fra å bare bli brukt i 0-1 prosent av innleggene, til 20 prosent. Da Androids innebygde tastatur også fikk emoji-støtte i 2013, fortsatte veksten ytterligere.

I dag finner du en emoji i omtrent 40 prosent av alle Instagram-innlegg.

Hva betyr de?

I tillegg til å bekrefte at emojier har blitt ekstremt populære, kunne dataen til Dimson også fortelle i hvilken sammenheng de blir brukt. Du skulle for eksempel tro at et gråtende smilefjes blir brukt i triste sammenhenger, men dataen hans viser det motsatte.

Trykk på bildet for større versjon.

Selv om det naturlig nok er engelske ord som er de mest populære i bruk sammen med emojier, er det nok mye som brukes av norske brukere også. Språket vårt er tross alt på god vei til å smeltes sammen med engelsk.

Du kan lese mye mer om emoji-bruk i det omfattende blogginnlegget her.

Er dette framtiden?

