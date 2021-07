Mustang Mach-E-eiere «havarerer» i lange nedoverbakker

Mistenker at for mye regenerering kan være årsaken. En oppdatering skal være klar, sier Ford.

Eiere av Fords Mustang Mach-E har opplevd at bilen går fullstendig i lås etter å ha kjørt nedover «for lenge». Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 13 Juli 2021 13:28

En rekke eiere av Fords Mustang Mach-E rapporterer om at de har opplevd at bilen har stanset fullstendig i bratte nedoverbakker den siste tiden.

«Nedoverbakke fra fjellet og Mach-E er en dårlig kombinasjon», skriver en i Facebook-gruppen for norske Mach-E-eiere. Han og en rekke andre har opplevd å få feilmeldingen «STOPP TRYGT NÅ» i instrumentpanelet, samtidig som bilen i praksis havarerer ved at motoren stopper og hjulene låser seg.

Oppdatert tirsdag 13.07 kl 19.55: Ford Motor Norges informasjonsdirektør Anne Sønsteby sier nå at det er en programvareoppdatering tilgjengelig som skal løse problemet.

«Vi har blitt gjort oppmerksom på et veldig lite antall Mustang Mach-E i Norge, hvor den elektriske motoren har stoppet opp i bratte nedoverbakker. Det er en programvareoppdatering tilgjengelig for kunder hos alle våre forhandlere som løser dette problemet. Alternativt kan kundene også få oppdatert sin Mustang Mach-E med en Power-Up via OTA-oppdateringer som vil være tilgjengelig som en del av vår neste 21B-oppdatering - som vil skje i tidsrammen september/oktober i år», skriver hun i en e-post.

På spørsmål forklarer hun at det «beklageligvis» var en programvarefeil som har forårsaket problemet.

Opprinnelig sak følger:

Seks havarier i Geiranger

Til Motor sier bilberger Karl Martin Rønneberg i Eidsdal i Møre og Romsdal at han de siste to ukene har hatt seks berginger av Mustang Mach-E i de bratte bakkene i nærliggende Geiranger.

– Bilene er kjørt med maks regenerering nedover for å lade batteriet, slik mange er blitt anbefalt. Det har gitt altfor mye lading, og batteriet et blitt for varmt. Når dette skjer, går hele bilen i lås for å forhindre overoppheting, spekulerer Rønneberg overfor nettstedet.

Samme teori går igjen i Mach-E-forumet: Bilen får «overdose» av regenerering når den må ned lange stigninger som nettopp Geiranger eller Trollstigen. Det ser heller ikke ut til å være nødvendig at bilen er fulladet eller nær fulladet før nedstigningen begynner.

Ford: Vi undersøker

Informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge sier de er kjent med at et «svært lite antall» kunder har opplevd ulike feilmeldinger ved kjøring.

– Vi undersøker de enkelte hendelsene individuelt og har foreløpig ingen indikasjoner på at disse enkeltbilene har helt identiske feilmeldinger. Det er med andre ord for tidlig å konkludere noe som helst, skriver hun i en e-post.

Sønsteby påpeker også at det er levert nesten 3000 Mach-E i Norge, og at det bare er et lite fåtall som har hatt problemer. Nylig var selskapet for øvrig i hardt vær på grunn av kontrakten de ba kundene signere før utlevering .