Musk: Supercharger skal oppgraderes til 300 kilowatt

Teslas Supercharger-nettverk skal skrus opp fra 250 til 300 kilowatt, men det er foreløpig uvisst når. Lucy Nicholson, Reuters/Scanpix

Stein Jarle Olsen 19 Juli 2021 11:45

Teslas Supercharger-nettverk skal løftes fra maks 250 kilowatt til 300 kilowatt. Det fortalte Tesla-sjef Elon Musk på Twitter i forbindelse med en rangering Car and Driver gjorde etter å ha kjørt et antall ulike elbiler over 1000 miles (drøye 1600 km) gjennom fire stater i USA.

Der stakk Model S, Model 3 og Model Y av med alle pallplassene, i en konkurranse hvor effektivitet og tilgjengelighet på ladere stort sett trumfer alt annet, siden det handler om å bruke minst mulig tid til å lade for å komme seg fra A til Å. Den raskeste ikke-Teslaen var for øvrig Ford Mustang Mach-E.

– Ikke verst, selv om nye Model S har mer rekkevidde og raskere lading. 3 og Y bør bruke Long Range-versjonen, siden Performance-versjonene er ment for maksimal fart og styring, ikke maks rekkevidde, skrev Musk, og la til at Supercharger-nettverket «blir oppgradert» til 300 kilowatt, og at det også vil hjelpe.

«Barneleker»

300 kilowatt vil være blant de absolutt raskeste laderne du finner langs veien, men fortsatt ikke helt på nivå med Ionitys ladere, som alle er på 350 kilowatt. Også Recharge og enkelte andre har noen 350 kW-ladere, men de er foreløpig få og langt mellom.

Det er også verdt å nevne at det kun er elbiler med 800 volts-arkitektur som kan lade med de høyeste hastighetene hos Ionity, mens Tesla fortsatt jobber med 400 volt.

Musk svarte på nærmest famøst vis Electrek-redaktør Fred Lambert en gang at 350 kW-ladere var som «barneleker» å regne, men virker siden å ha moderert planene for Supercharger-nettverket noe.

Det er også uvisst hvilke biler som eventuelt vil være i stand til å ta imot 300 kilowatt. I dag er det kun Long Range- og Performance-versjonene av Model 3 og Model Y som er i stand til å ta imot den fulle 250 kW-effekten fra Supercharger V3, mens enkelte nyere versjoner av Model S og X skal være i stand til å lade med 225 kW etter en nylig programvareoppdatering.

Skal man se slike effekter må man normalt sett også benytte bilens navigasjonssystem til å navigere til Supercharger-stasjonen, slik at bilen automatisk setter i gang med å temperere batteriet for optimale ladehastigheter før ankomst. Det skal sies at det også er få andre biler som kan lade ved liknende effekter.

Tesla Norge: - Ingen kommentar

Porsches Taycan (og søstermodellen Audi e-tron GT) kan lade ved inntil 270 kilowatt nå, og Porsche har sagt at en oppgradering til 350 kilowatt skal komme.

Nye Hyundai Ioniq 5 og kommende Kia EV6 kan lade med noe over 220 kilowatt, men ellers er de fleste nyere elbiler begrenset til et sted mellom 100 og 150 kW. Kommende Lucid Air skal kunne lade med inntil 300 kilowatt, mens Mercedes-Benz EQS vil kunne ta imot 200 kilowatt.

Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge har foreløpig ingenting mer å fortelle om saken.

– Nei, vi har ikke noe mer/annen informasjon å dele på dette tidspunktet, skriver han i en e-post.