Porsche har lansert større Taycan

Taycan Cross Turismo har fått bedre bakseteplass og norsk pris.

Andreas Koslowski / Porsche

Finn Jarle Kvalheim 5 Mar 2021 15:37

Sportsbilen Porsche Taycan har blitt godt mottatt på norske veier, men selv om det ikke er en liten bil er nok fokuset hakket mer på det sportslige enn på det praktiske. Taycan Cross Turismo skal bøte på det, og har blitt litt større både i høyden og i bagasjerommet. Taket holdes høyere hele veien bak mot bagasjerommet enn i originalen, og ligner plutselig mer på en stasjonsvogn enn en sportsbil.

Dermed får du hele 9 centimeter bedre plass til lange passasjerer i baksetet, og selv i forsetet skal du få en knapp centimeter ekstra.

Kan fås med offroad-pakke

Som Cross-navnet antyder er den hakket mer laget for dårlig kjerrevei enn sin navnebror. Bakkeklaringen har økt med to centimeter, slik at faren for å dumpe nedi en ugunstig hump minker.

Hvis du virkelig vil at Porschen din skal se skogsvennlig ut kan du dra til med en off-road-pakke som gir den enda en centimeter i høyden, og body kit som er litt mer diskré enn på tradisjonelle Audi Allroad- eller Volvo Cross Country-modeller. Her er det sideskjørt, spoileren under foran og diffuseren bak som blir litt mer hytteturete - mens hjulbuer og andre deler av bilen holdes som før.

Andreas Koslowski / Porsche

Stort batteri og firehjulstrekk

Alle variantene har to motorer og firehjulstrekk. De har det største batteriet du får i en Taycan, altså det som kalles Performance Battery Plus, på 93,4 kWh brutto og 83,7 kWh netto.

Dermed er rekkevidden oppgitt noenlunde høyt, med mellom 388 og 395 kilometer som laveste WLTP-tall for de ulike modellene. Setter du opp en Taycan Cross Turismo på Porsches nettsider vil standardutstyret gi deg en antatt rekkevidde på mellom 335 og 345 kilometer avhengig av modell - ved 20 grader, AC og varmepumpe på og blandede kjøreforhold.

I likhet med den vanlige Taycanen, Audi e-tron GT og nylig annonserte Hyundai Ioniq 5 , har Taycan Cross Turismo-bilene 800-volts arkitektur, som kan by på lynende rask lading ved «pumpene».

Dra i spaken på bildet under for å se forskjellen mellom vanlig Taycan og Cross Turismo:

Porsche Taycan

Taycan Cross Turismo

Drygt 100.000 dyrere enn enkleste Taycan

Prisen på en Taycan 4 Cross Turismo starter på 848.000 kroner - 90.000 kroner mer enn aller billigste Taycan-versjon - som altså er en noe enklere utstyrt tohjulstrekker med mindre batteri.

Hvis det napper i bankkontoen og du drar i gang bilbyggeren på nettsidene anbefales det to faste pakker - henholdsvis «Nordisk» og «Porsche anbefaler». De koster 947.000 kroner og 1.049.800 kroner og inneholder noen av de vanligste utstyrsvalgene for Norge - eksempelvis varmepumpe, oppvarmet ratt og panoramatak.

Som seg hør og bør for en Porsche er ingen av modellene det man kan kalle treige. Den aller dorskeste modellen - inngangsvarianten - gjør unna 0–100-sprinten på 5,1 sekunder, og har en topphastighet på nøyaktig dobbelt så mye som du kan kjøre på de raskeste norske veiene - 220 kilometer i timen.

Slik ser den ut inni. Porsche

En haug valgmuligheter

Om du vil kjøre elektrisk på bane, eller imponere UP i fartskontroll, kan du kan du velge Turbo S-modellen, som gjør unna 0–100 på 2,9 sekunder og ikke gir seg før 250 kilometer i timen. Startprisen her er forresten 1,7 millioner kroner - før du velger utstyr.

Med fire modeller å velge i, og en haug av tilbehør utover de ferdig oppsatte startpakkene er det fullt mulig å velge alt fra en noenlunde nøktern utgave, til en som koster skjorta. Uansett snakker vi luksusbil, som kommer med digital cockpit og et hav av komfortinnhold sammenliknet med (el)biler flest.

Salget er allerede åpnet, og de første kundene skal få bilen sin før sommeren hvis alt går etter planen.

Slik ser bagasjerommet i nye Taycan Cross Turismo ut. Det skal romme 446 liter, noen titalls liter mer enn i den vanlige Taycan-utgaven, og ikke minst med en mer praktisk åpning. Med setene lagt ned er det snakk om rundt 1200 liter. Porsche