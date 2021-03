Disney+ har rundet 100 millioner abonnenter

Nådde milepælen på kun 16 måneder.

Disney

Vegar Jansen 10 Mar 2021 08:51

Strømmetjenesten Disney+ har nå passert 100 millioner abonnenter, kunne Disney selv melde på sitt siste aksjonærmøte. Dette tallet kommer ikke som lyn fra klar himmel – det har vært en åpenbar milepæl – men da tjenesten først ble sparket i gang for 16 måneder siden var det knapt noen som våget å tenke på slik enorm vekst.

Ei heller Disney selv, som hadde regnet med at det skulle ta nærmere fire år å nå hundre millioner betalende kunder.

Det er også et ganske annet tempo enn strømmetjenestenes store stjerne Netflix, som passerte 100 millioner abonnenter i 2017 . Da hadde de holdt på med strømming i en eller annen form siden 2007 – altså i ti lange år.

Men per i dag er Netflix selvfølgelig betydelig større, med drøyt 200 millioner betalende brukere. Midt mellom Netflix og Disney+, med omtrent 150 millioner abonnenter, har vi Amazon Prime Video. Men her skal vi huske at videotjenesten følger med medlemskap i «kundeklubben» Amazon Prime, som også kommer med en rekke andre fordeler.

Rett innhold til rett tid?

Men det er selvsagt helt andre muligheter i dag enn for ti år siden når det gjelder rask vekst for strømmetjenester. Og da snakker vi ikke kun om bedre infrastruktur med raskere og mer stabile linjer. Ei heller at folk har flere typer enheter det er mulig å strømme innhold til – eller at folk per i dag faktisk langt på vei er blitt bortskjemte med strømmetjenester.

Niklas Plikk, Tek.no

Faktisk er det nok av folk som ikke lenger i nevneverdig grad lenger ser regulære og lineære TV-sendinger. Til en viss grad kan vi nok si at Netflix, HBO og gjengen har gått opp løypa for Disney.

Det er også nærliggende å tro at Disney+ i tillegg har fått ekstra god starthjelp fra den pågående pandemien, som har sørget for stengte kinoer og en befolkning som i store deler av verden har vært nødt til å holde seg hjemme – og vært sånn passe sulteforet på underholdning.

Med sitt klassiske barnevennlige innhold, samt en god dose av slikt som Star Wars og superhelter kastet inn i miksen for de litt eldre, er det vanskelig å tro at ikke Disney øynet muligheten og grep den med begge henda.

Det er i hvert fall slik at selskapet midtveis i januar 2020 bestemte seg for å fremskynde sin europeiske lansering av strømmetjenesten. Vi vet riktignok ikke om de helt ante hvordan resten av året skulle bli, men vi vil tippe at Disneys analytikere faktisk vet hva de driver med.

Etter de gode resultatene oppjusterte selskapet for øvrig målene sine for sin første fireårsperiode tilbake i desember 2020. Nå regner de med at Disney+ vil ha mellom 230 og 260 millioner abonnenter ved utgangen av 2024.