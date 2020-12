Samsung lanserer 110-tommers MicroLED

Fremtidens TV-er rykker stadig nærmere.

Samsung

Ole Henrik Johansen 10 Des 2020 11:45

Samsung lanserer nå en 110 tommer stor TV med MicroLED-teknologi. Denne teknologien er av mange ansett som den som vil overta for dagens OLED- og LCD-skjermer.

Allerede tilbake i 2018 fikk vi den første smakebiten på MicroLED fra Samsung, men da som hele 146 tommer. Siden den gang har vi også fått se prototyper på 75 og 219 tommer .

Ferdig montert

Felles for alle MicroLED-modellene vi har sett hittil, er at de har vært satt sammen av moduler. Så man har i teorien kunne bestemme størrelsen en del selv.

Men den nye 110-tommeren som nå lanseres, kommer ferdig bygget og satt sammen fra fabrikken. På samme måte som vanlige TV-er.

Utover dette så er det ganske begrenset med informasjon rundt denne nye modellen.

Den skal, selvsagt, støtte 4K HDR og ha mulighet for delt skjerm med maksimalt 55 tommer store vinduer. I tillegg skal støtte for 5.1 surround være på plass, og muligheten for å ha sporing av objekter i bildet.

Den nye MicroLED-skjermen kommer ferdig monstert sammen fra fabrikk. Samsung

Neppe billig

MicroLED er som nevnt ventet å bli den nye teknologien som tar over stafettpinnen for dagens TV-er. Den fungerer i korte trekk på mye av den samme måten som OLED, bare at pikslene ikke er organiske.

Teknologien skal overgå det beste fra OLED og QLED kombinert. Altså kunne ha et helt sort bilde som OLED, siden også denne teknologien kan dimme ned hver enkelt piksel – og samtidig kunne gi mange ganger så mye lys som dagens QLED-modeller.

Vi har ved flere anledningen fått muligheten til å se og oppleve MicroLED-varianter fra Samsung, Sony og LG på nært hold. Og det er lite tvil om at det er et imponerende skue og opplevelse. Spesielt fikk vi en demo på den store 219-tommer store skjermen under årets CES-messe med en soloppgang, og det ga kraftige tendenser til frysninger på ryggen.

Prisen på denne nye skjermen er ennå ikke kjent, og den er i skrivende stund kun mulig å forhåndsbestille om du bor i Sør-Korea.

(Kilde: Pressemelding)